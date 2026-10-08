Руководство — единороссы, замы — оппозиция. Как в новом созыве АКЗС разделили должности

Представители каждой фракции получили руководящие посты, но большинство – у "Единой России"

08 октября 2026, 14:40, ИА Амител

Депутаты нового, девятого созыва АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый политический сезон в парламенте Алтайского края открыло распределение постов. На заседании Заксобрания нового, девятого созыва определились с вице-спикерами, главами комитетов и их заместителями. Спикером АКЗС, как ранее сообщал amic.ru, стал Александр Романенко.

Кто стал заместителями председателя АКЗС девятого созыва?

В новом, девятом созыве у председателя будет два зама, оба единороссы. Кандидатуры обоих в "Единой России" официально утвердили почти сразу после выборов.

Первый — генерал-майор полиции Александр Сафонов, ранее руководивший Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю.

Сафонов получил депутатский мандат для работы в АКЗС на постоянной основе, то есть он будет работать за заработную плату. Для него также предусмотрели отдельный комитет по правовой политике, который выделили из комитета по правовой политике и местному самоуправлению.

Второй заместитель – руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких. После избрания в АКЗС он сложил полномочия депутата Барнаульской гордумы, куда был избран в 2022 году. А также оставил пост глава исполкома, теперь аппаратом партии будет руководить Иван Субочев.

Кто возглавил комитеты АКЗС девятого созыва?

В новом созыве изменилась структура: один комитет разделили на два и теперь их будет десять. Речь про комитет по правовой политике и местному самоуправлению.

Итак, вот кто возглавил комитеты АКЗС:

Комитет по правовой политике: руководителем стал вице-спикер Александр Сафонов ("Единая Россия").

("Единая Россия"). Комитет по местному самоуправлению: им будет руководить заместитель начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Василий Рощупкин (ЕР).

(ЕР). Комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям: руководитель, как и в прошлом созыве, – Александр Локтев (ЕР). Его замом будет Ксения Белоусова (ЕР).

(ЕР). Его замом будет (ЕР). Комитет по промышленности, предпринимательству и туризму: место получил впервые избранный в АКЗС генеральный директор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков (ЕР).

(ЕР). Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи: главой комитета опять стал Игорь Панарин (ЕР). Заместителем избрали Константина Молчанова (ЕР).

(ЕР). Заместителем избрали (ЕР). Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии: главой комитета избрали Алексея Кривенко (ЕР), который в прошлом созыве был замом в этом же комитете. Заместителем председателя будет Сергей Серов (ЕР).

(ЕР), который в прошлом созыве был замом в этом же комитете. Заместителем председателя будет (ЕР). Комитет по здравоохранению: руководителем комитета стал главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук (ЕР), в прошлом созыве занимавший пост зама. А теперь замом будет Владимир Лещенко (ЕР).

(ЕР), в прошлом созыве занимавший пост зама. А теперь замом будет (ЕР). Комитет по образованию и науке: кресло руководителя займет впервые избранная в АКЗС ректора Алтайского государственного педагогического университета Ирины Лазаренко (ЕР), в прошлом созыве пост был у справедливоросса Александра Молотова, который в АКЗС не прошел.

(ЕР), в прошлом созыве пост был у справедливоросса Александра Молотова, который в АКЗС не прошел. Комитет по социальной защите и занятости населения: снова Ирина Солнцева (ЕР). Замом будет Евгений Смирнов (ЕР).

(ЕР). Замом будет (ЕР). Комитет по спорту, культуре и молодежной политике: снова Татьяна Ильюченко (ЕР).

Из них главы комитетов Александр Сафонов, Василий Рощупкин, Игорь Панарин, Алексей Кривенко, Ирина Солнцева, Татьяна Ильюченко, а также заместители председателей Ксения Белоусова, Сергей Серов, Константин Молчанов, Владимир Лещенко, Евгений Смирнов будут работать в АКЗС за заработную плату. Остальные депутаты и будущие замы на общественных началах, без оплаты.

А что получает оппозиция?

По правилам работы АКЗС руководящие должности в парламенте должна получить каждая фракция. Постов вице-спикеров и председателей комитетов в этом созыве, в отличие от предыдущего, им не досталось. И все же:

Экс-глава совета бюро регионального отделения "Справедливой России" Евгения Боровикова получает должность заместителя председателя комитета по правовой политике. Причем, работать она будет за зарплату. В прошлом созыве ни поста, ни зарплаты у нее не было.

Лидер ЛДПР в Алтайском крае Сергей Булаев займет пост зампреда комитета по промышленности за зарплату.

Экс-депутат БГД, предприниматель Анна Галицкая ("Новые люди") станет заместителем председателя комитета по спорту, культуре и молодежной политике за зарплату.

Депутат от КПРФ Андрея Кривова в новом созыве, как и в прошлом, будет работать заместителем председателя комитета по местному самоуправлению за зарплату.