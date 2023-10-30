Руководству Республики Алтай грозят проблемы из-за претензий Генпрокуратуры
Эксперты считают, что у главы региона могут возникнуть трудности с переизбранием на второй срок
30 октября 2023, 15:35, ИА Амител
Эксперты считают, что у руководства Республики Алтай могут возникнуть проблемы из-за представлений от прокуратуры из-за задержки строительства дома для сирот и физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает "Атмосфера".
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что люди в высших кругах власти уже понимают, что в регионе что-то не так, поэтому прокуратура публично выносит представление главе Республики Алтай Олегу Хорохордину.
Депутат Госсобрания Эл Курултай Республики Алтай Сергей Кухтуеков отметил, что вышеуказанные объекты – не единственные долгострои в регионе. Он также добавил, что из-за переноса сроков стройки становятся дороже.
Из-за того что ФОК строится за счет нацпроекта, в случае срыва сроков регион может понести не только имиджевые, но и финансовые потери.
Также Кухтуеков напомнил недавние предложения об изменениях в конституции Республики Алтай, которые вызвали недовольство.
17:03:31 30-10-2023
Что там со школой в Шебалино, строится? 🫢🫢🫢
12:54:16 31-10-2023
Фундамент есть! Кругом снега горы, не видно/не слышно