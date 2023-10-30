НОВОСТИПолитика

Руководству Республики Алтай грозят проблемы из-за претензий Генпрокуратуры

Эксперты считают, что у главы региона могут возникнуть трудности с переизбранием на второй срок

30 октября 2023, 15:35, ИА Амител

Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru
Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

Эксперты считают, что у руководства Республики Алтай могут возникнуть проблемы из-за представлений от прокуратуры из-за задержки строительства дома для сирот и физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает "Атмосфера".

Ге­нди­рек­тор Ин­сти­ту­та ре­ги­о­наль­ных про­блем Дмит­рий Жу­равлев отмечает, что люди в высших кругах власти уже понимают, что в регионе что-то не так, поэтому прокуратура публично выносит представление главе Республики Алтай Олегу Хорохордину.

Депутат Госсобрания Эл Курултай Республики Алтай Сергей Кухтуеков отметил, что вышеуказанные объекты – не единственные долгострои в регионе. Он также добавил, что из-за переноса сроков стройки становятся дороже.

Из-за того что ФОК строится за счет нацпроекта, в случае срыва сроков регион может понести не только имиджевые, но и финансовые потери.

Также Кухтуеков напомнил недавние предложения об изменениях в конституции Республики Алтай, которые вызвали недовольство. 

Политика Республика Алтай

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:03:31 30-10-2023

Что там со школой в Шебалино, строится? 🫢🫢🫢

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:54:16 31-10-2023

Фундамент есть! Кругом снега горы, не видно/не слышно

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров