Руководству Республики Алтай грозят проблемы из-за претензий Генпрокуратуры

Эксперты считают, что у главы региона могут возникнуть трудности с переизбранием на второй срок

30 октября 2023, 15:35, ИА Амител

Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

Эксперты считают, что у руководства Республики Алтай могут возникнуть проблемы из-за представлений от прокуратуры из-за задержки строительства дома для сирот и физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает "Атмосфера".

Ге­нди­рек­тор Ин­сти­ту­та ре­ги­о­наль­ных про­блем Дмит­рий Жу­равлев отмечает, что люди в высших кругах власти уже понимают, что в регионе что-то не так, поэтому прокуратура публично выносит представление главе Республики Алтай Олегу Хорохордину.

Депутат Госсобрания Эл Курултай Республики Алтай Сергей Кухтуеков отметил, что вышеуказанные объекты – не единственные долгострои в регионе. Он также добавил, что из-за переноса сроков стройки становятся дороже.

Из-за того что ФОК строится за счет нацпроекта, в случае срыва сроков регион может понести не только имиджевые, но и финансовые потери.

Также Кухтуеков напомнил недавние предложения об изменениях в конституции Республики Алтай, которые вызвали недовольство.