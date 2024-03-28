"Русское Радио Барнаул" поделилось фотоотчетом с "Самой Русской Масленицы"
Найти себя на фото гости праздника могут в группе "ВКонтакте" радиостанции
28 марта 2024, 14:20, ИА Амител erid: LjN8KQq63
Традиционный весенний праздник "Самая Русская Масленица", который ежегодно проводит "Русское Радио Барнаул", состоялся 17 марта в парке "Изумрудный". Организаторы мероприятия предлагают вспомнить, каким был тот праздничный день, и делятся фотографиями.
А каким он был? Ярким, веселым и задорным. Гости катались в санях с очаровательными хаски в упряжках, устраивали подушечные бои, участвовали в соревнованиях на силу, ловкость и выносливость, помогали приюту "Бусинка", пробовали вкусные угощения, смотрели выступления народных коллективов и выигрывали множество призов.
Чтобы посмотреть полный фотоотчет с мероприятия, переходите по ссылке. Ищите себя и своих близких на ярких снимках, делитесь ими в соцсетях.
Генеральный партнер мероприятия – сеть дискаунтеров "Светофор".
Главный партнер – сеть фирменных магазинов "Тальменыч" от одного из крупнейших производителей свинины в Алтайском крае.
Специальный партнер – агентство недвижимости "Гнездо".
Специальный партнер – "Автоцентр АНТ", официальный дилер Omoda*.
Стратегический партнер – "Альфа Банк".
Специальный партнер мероприятия – сеть спа-салонов "ТВОЙТАЙ".
Партнер проекта – "Ипотечный отдел".
Партнер проекта – "Дом Меда".
Партнер проекта – "Интер Масло".
Партнер проекта – A Trend Hous*.
*Omoda ("Омода"); A Trend Hous ("А ТренД Хаус").
ИП Шаповалова А. Д.Реклама
15:45:33 28-03-2024
Хороший фоторепортаж. Скромное обаяние позитива без надрыва.