"Русское Радио Барнаул" поделилось фотоотчетом с "Самой Русской Масленицы"

Найти себя на фото гости праздника могут в группе "ВКонтакте" радиостанции

28 марта 2024, 14:20, ИА Амител erid: LjN8KQq63

Масленица. Чучело для сожжения / Фото: "Русское Радио Барнаул"

Традиционный весенний праздник "Самая Русская Масленица", который ежегодно проводит "Русское Радио Барнаул", состоялся 17 марта в парке "Изумрудный". Организаторы мероприятия предлагают вспомнить, каким был тот праздничный день, и делятся фотографиями.

А каким он был? Ярким, веселым и задорным. Гости катались в санях с очаровательными хаски в упряжках, устраивали подушечные бои, участвовали в соревнованиях на силу, ловкость и выносливость, помогали приюту "Бусинка", пробовали вкусные угощения, смотрели выступления народных коллективов и выигрывали множество призов.

Фотографии с праздника Масленицы / Фото: "Русское Радио Барнаул"

Чтобы посмотреть полный фотоотчет с мероприятия, переходите по ссылке . Ищите себя и своих близких на ярких снимках, делитесь ими в соцсетях.

Генеральный партнер мероприятия – сеть дискаунтеров "Светофор".

Главный партнер – сеть фирменных магазинов "Тальменыч" от одного из крупнейших производителей свинины в Алтайском крае.

Специальный партнер – агентство недвижимости "Гнездо".

Специальный партнер – "Автоцентр АНТ", официальный дилер Omoda*.

Стратегический партнер – "Альфа Банк".

Специальный партнер мероприятия – сеть спа-салонов "ТВОЙТАЙ".

Партнер проекта – "Ипотечный отдел".

Партнер проекта – "Дом Меда".

Партнер проекта – "Интер Масло".

Партнер проекта – A Trend Hous*.

Фотографии с праздника Масленицы / Фото: "Русское Радио Барнаул"

*Omoda ("Омода"); A Trend Hous ("А ТренД Хаус").

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама