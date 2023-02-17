Традиционные проводы зимы с блинами и забавами состоятся 26 февраля в Парке спорта

17 февраля 2023, 10:00, ИА Амител

Парк спорта и "Русское Радио Барнаул" приглашают барнаульцев на "Самую русскую Масленицу". Праздновать будем в следующее воскресенье, 26 февраля 2023 года, с 12:00.

Гостей ждут традиционные русские забавы и состязания на силу, скорость и смекалку. Любой желающий сможет потягать деревянные гантели, залезть на особенный "масленичный столб", покататься на хаски и пони, спеть частушку и выиграть много подарков. Кстати, самые быстрые покорители "масленичного столба" получат призы от организаторов и партнёров мероприятия. А вкусные угощения ждут всех гостей.

Зима в этом году выдалась особенная, нас бросало из тепла в крепкие морозы, из туманов в бури, настала пора проводить её по всем правилам и встречать весну. Приходи и зарядись классным настроением в компании Русского Радио Барнаул!

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ИП Шаповалова А.Д.

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