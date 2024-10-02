Rutube пропал из Google Play

Сейчас при поиске приложения российского сервиса отображаются лишь "Rutube детям" и "Студия Rutube"

02 октября 2024, 20:55, ИА Амител

Логотип Rutube / Изображение: rutube.ru

Приложение отечественного видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений для Android Google Play. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас при поиске приложения российского сервиса отображаются лишь "Rutube детям" и "Студия Rutube". Кроме того, проблемы с приложением Rutube возникли у некоторых пользователей Smart TV.

В пресс-службе видеохостинга добавили, что сейчас Google пытается заблокировать их приложение почти во всех странах.

Напомним, что ранее приложение было удалено из магазина приложений для iOS App Store. Впервые его удалили ещё в начале лета, однако потом на некоторое время вернули.