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Rutube пропал из Google Play

Сейчас при поиске приложения российского сервиса отображаются лишь "Rutube детям" и "Студия Rutube"

02 октября 2024, 20:55, ИА Амител

Логотип Rutube / Изображение: rutube.ru
Логотип Rutube / Изображение: rutube.ru

Приложение отечественного видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений для Android Google Play. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас при поиске приложения российского сервиса отображаются лишь "Rutube детям" и "Студия Rutube". Кроме того, проблемы с приложением Rutube возникли у некоторых пользователей Smart TV.

В пресс-службе видеохостинга добавили, что сейчас Google пытается заблокировать их приложение почти во всех странах.

Напомним, что ранее приложение было удалено из магазина приложений для iOS App Store. Впервые его удалили ещё в начале лета, однако потом на некоторое время вернули.

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

21:58:16 02-10-2024

Я хоть и атеист, но АЛЛИЛУЙЯ

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Гость

22:13:58 02-10-2024

А кому он там нужен?

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Гость

07:47:20 03-10-2024

Два верхних комментария - от идиотов. Только идиоты могут радоваться, что им ограничивают возможность просмотра своего же национального российского контента. Чтобы вам вечно смотреть только открытие парижских ОИ.

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Гость

08:00:55 03-10-2024

Гость (07:47:20 03-10-2024) Два верхних комментария - от идиотов. Только идиоты могут ра...
Сам такой. Смотреть там нечего кроме тупеньких сериалов. Но для тебя как раз самое то.

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Гость

09:26:30 03-10-2024

И не только он, RT news тоже пропал из Google Play.

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Гость

14:42:45 03-10-2024

Ну вот и Avito пропало.

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Гость

18:31:26 03-10-2024

Гость (14:42:45 03-10-2024) Ну вот и Avito пропало....
Какая печаль!!!! Хлам свой выкидывайте, а не втюхивайте через авито-доставку, выдавая за абсолютно новые вещи!

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