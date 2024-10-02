Rutube пропал из Google Play
Сейчас при поиске приложения российского сервиса отображаются лишь "Rutube детям" и "Студия Rutube"
02 октября 2024, 20:55, ИА Амител
Приложение отечественного видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений для Android Google Play. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас при поиске приложения российского сервиса отображаются лишь "Rutube детям" и "Студия Rutube". Кроме того, проблемы с приложением Rutube возникли у некоторых пользователей Smart TV.
В пресс-службе видеохостинга добавили, что сейчас Google пытается заблокировать их приложение почти во всех странах.
Напомним, что ранее приложение было удалено из магазина приложений для iOS App Store. Впервые его удалили ещё в начале лета, однако потом на некоторое время вернули.
21:58:16 02-10-2024
Я хоть и атеист, но АЛЛИЛУЙЯ
22:13:58 02-10-2024
А кому он там нужен?
07:47:20 03-10-2024
Два верхних комментария - от идиотов. Только идиоты могут радоваться, что им ограничивают возможность просмотра своего же национального российского контента. Чтобы вам вечно смотреть только открытие парижских ОИ.
08:00:55 03-10-2024
Гость (07:47:20 03-10-2024) Два верхних комментария - от идиотов. Только идиоты могут ра...
Сам такой. Смотреть там нечего кроме тупеньких сериалов. Но для тебя как раз самое то.
09:26:30 03-10-2024
И не только он, RT news тоже пропал из Google Play.
14:42:45 03-10-2024
Ну вот и Avito пропало.
18:31:26 03-10-2024
Гость (14:42:45 03-10-2024) Ну вот и Avito пропало....
Какая печаль!!!! Хлам свой выкидывайте, а не втюхивайте через авито-доставку, выдавая за абсолютно новые вещи!