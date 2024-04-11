Рябков: РФ допускает пересмотр моратория на размещение ракет средней дальности
Он отметил, что Россия переходит к практическим ответным шагам по мере того, как соответствующие планы США приобретают все более конкретные очертания
11 апреля 2024, 19:19, ИА Амител
Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за планов США развернуть такие же системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что Россия переходит к практическим ответным шагам по мере того, как соответствующие планы США приобретают все более конкретные очертания. Появление ракет Вашингтона на его территории на острове Гуам станет причиной для пересмотра одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.
Напомним, что в начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские обвинения голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД.
После этого президент Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
08:05:42 12-04-2024
Обстановка выходит из под контроля. Гегемон на то и гегемон, чтобы ее контролировать. Россия не может, она может только отвечать. А гегемон может, захочет, будет мир. А он не хочет