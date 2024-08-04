Рябков: Россия может развернуть ядерные ракеты в качестве ответа Западу

Если Путин или российское военные скажут о необходимости размещения спецбоеприпасов на определенных носителях, то "так оно и будет"

04 августа 2024, 18:23, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

России может понадобиться развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия стран Запада. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, если президент России Владимир Путин или российское военные скажут о необходимости спецбоеприпасов на определенных носителях, то "так оно и будет".

"Но они должны принять это решение, исходя из совокупности факторов. Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится", – сказал он в ответ на вопрос о возможности развертывания российских ядерных ракет после аналогичных действий Запада.

Накануне США заявили о том, что с 2026 года приступят к размещению в Германии ракет большой дальности – SM-6 и Tomahawk, а также разрабатываемого в стране гиперзвукового оружия. Путин на фоне этого отмечал, что в таком случае перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.