Рябков: Россия может развернуть ядерные ракеты в качестве ответа Западу
Если Путин или российское военные скажут о необходимости размещения спецбоеприпасов на определенных носителях, то "так оно и будет"
04 августа 2024, 18:23, ИА Амител
России может понадобиться развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия стран Запада. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, если президент России Владимир Путин или российское военные скажут о необходимости спецбоеприпасов на определенных носителях, то "так оно и будет".
"Но они должны принять это решение, исходя из совокупности факторов. Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится", – сказал он в ответ на вопрос о возможности развертывания российских ядерных ракет после аналогичных действий Запада.
Накануне США заявили о том, что с 2026 года приступят к размещению в Германии ракет большой дальности – SM-6 и Tomahawk, а также разрабатываемого в стране гиперзвукового оружия. Путин на фоне этого отмечал, что в таком случае перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
20:16:59 04-08-2024
так прошли же уже учения - как подвозить, к чему цеплять и как вылетать с ЭТИМ грузом. РФ полностью готова. Если эти гады полезут на наши земли, им нужны богатства нашей родины - недра, лес, вода. Уникальная природа. Получат единственный уже возможный ответ, который выпрашивают уже многие годы.
Мы мирные люди, но....
09:46:08 05-08-2024
Гость (20:16:59 04-08-2024) так прошли же уже учения - как подвозить, к чему цеплять и к...
Какой дурааак!
10:13:47 05-08-2024
Гость (09:46:08 05-08-2024) Какой дурааак!... он сказал, что есть служивые, которые по приказу уничтожат всех кто к нам с мечом.
которые службу несут как положено.
почему же ОН дурак?
вот ВЫ - точно дурак.
13:11:27 05-08-2024
может развернуть --- а сейчас свернуты?