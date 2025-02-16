Ряд домов в Барнауле остался без холодной воды
В городе произошло две коммунальные аварии
16 февраля 2025, 10:59, ИА Амител
В Барнауле произошло две коммунальные аварии. На улице Попова, 91, специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 300 мм, а на улице Партизанской, 97, – в водопроводном колодце. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Попова, 89а (административное здание);
- ул. Попова, 89 (15 этажей);
- ул. Попова, 87 (9 этажей);
- ул. Партизанская, 70а;
- ул. Партизанская, 70в (2 этажа);
- ул. Партизанская, 64 (частный дом);
- ул. Партизанская, 83 (6 этажей);
- ул. Партизанская, 97 (7 этажей);
- ул. Партизанская, 103 (административное здание),;
- пр. Социалистический, 59 (административное здание в жилом доме).
Ориентировочное время устранения повреждения на улице Попова – 20:30. О примерных сроках окончания ремонта водопроводного колодца в водоканале не уточнили.
Для горожан, лишившихся холодного водоснабжения в связи с аварией на Попова, будет организован подвоз чистой питьевой воды.
"Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в публикациях водоканала.
Обновлено в 19:28
Оба повреждения устранены.
18:48:22 16-02-2025
Скорее бы лето! Тогда мы будем лишь без горячей воды!)))