В правительстве Алтайского края назначили новых представителей власти

Все получившие должности официально вступят в них с 7 октября

06 октября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: www.altairegion22.ru

Пресс-служба правительства Алтайского края сообщила о новых назначениях в региональные органы власти.



Министром социальной защиты региона назначена Наталья Оськина. Также назначены заместители министра социальной защиты: Юлия Ковалева, Оксана Кудинова, Наталья Нализко, Александр Репин.



Игорь Гниденко продолжит работать заместителем руководителя краевой администрации, руководителем секретариата.



Владимир Поморцев назначен заместителем руководителя администрации, начальником департамента по документационному обеспечению.

Олег Бубнов назначен начальником правового департамента, Николай Губерт – начальником департамента по вопросам внутренней политики.



Сергей Долгуй назначен начальником департамента по вопросам государственной службы и кадров. Юрий Захаров – начальником департамента по внешним связям и протоколу. Игорь Федоров – начальником департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.



Также губернатор края подписал распоряжения о назначениях на главные должности государственной гражданской службы Алтайского края:



– Анна Воронкова назначена заместителем начальника департамента по внешним связям и протоколу, начальником отдела международного сотрудничества;

– Светлана Голубева – заместителем начальника правового департамента, начальником отдела правового мониторинга и аналитической работы;

– Евгений Железнов – заместителем начальника департамента по вопросам государственной службы и кадров, начальником отдела правового и методического обеспечения государственной службы;

– Андрей Некрасов – заместителем начальника департамента по вопросам внутренней политики, начальником отдела по работе с органами местного самоуправления;

– Олеся Шаталова – заместителем начальника департамента по документационному обеспечению, начальником организационно-технологического отдела.

Все получившие назначения вступят в должности с 7 октября.