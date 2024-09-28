Рядом с алтайским поселком загорелась трава на тысяче "квадратов"

В регионе сохраняется высокая пожароопасность

28 сентября 2024, 12:51, ИА Амител

Пожарные / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае за 27 сентября потушили 21 пожар. Самый крупный из них случился в Новичихинском районе, сообщили в МЧС региона.

"В километре от поселка Веселая Дубрава горела сухая трава на площади около 1000 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Из общего числа возгораний семь случились в жилом секторе. "В Барнауле ликвидировано семь пожаров", – указали в МЧС.

На большей части территории региона тем временем сохраняется высокая пожароопасность. Жителей просят не сжигать сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.