Рыба может подорожать в России в ближайшее время

Сильнее всего это скажется на социально значимой рыбе

12 ноября 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Из-за увеличения налога на вывоз топлива из России может подорожать социально значимая и малорентабельная рыба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Специалисты отметили, что суда часто заправляются на ходу, а из-за увеличения налога стоимость заправки для них выросла примерно на 50 тысяч рублей.

Топливо, по данным ВАРПЭ, в себестоимости вырастет на 30-40%, а общие расходы повысятся примерно на 26%. Из-за этого подорожает менее рентабельная рыба, такая как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.