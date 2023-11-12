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Рыба может подорожать в России в ближайшее время

Сильнее всего это скажется на социально значимой рыбе

12 ноября 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Из-за увеличения налога на вывоз топлива из России может подорожать социально значимая и малорентабельная рыба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). 

Специалисты отметили, что суда часто заправляются на ходу, а из-за увеличения налога стоимость заправки для них выросла примерно на 50 тысяч рублей.

Топливо, по данным ВАРПЭ, в себестоимости вырастет на 30-40%, а общие расходы повысятся примерно на 26%. Из-за этого подорожает менее рентабельная рыба, такая как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.

цены деньги Продукты

Комментарии 14

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Гость

15:45:22 12-11-2023

Правильный заголовок - Всё может подорожать в России в ближайшее время

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Гость

15:58:38 12-11-2023

Сдали Русь на растерзание

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Гость

17:08:33 12-11-2023

Хорошая новость! Да здравствует здоровое питание!

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Гость

17:38:48 12-11-2023

Президент недавно говорил , что краб сильно подешевел, а люди всё равно не едят. Придется развивать культуру потребления

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Гость

18:09:43 12-11-2023

то подешевеет, то подорожает, то ешьте, то не фиг. ну вы там уже определитесь

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Гость

20:58:28 12-11-2023

Гость (18:09:43 12-11-2023) то подешевеет, то подорожает, то ешьте, то не фиг. ну вы там... Точно! Так и говорили, что подешевеет рыба и красная икра.Не успели обрадоваться...и вот опять!

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Гость

18:31:14 12-11-2023

А как же Возрождение рыбного дня по четвергам? Опять мясо есть???

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Гость

18:31:34 12-11-2023

Как то не верится что в России государство социальное правовое с равными возможностями в котором ни какой эксплуатации человека человеком нет.

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Элен без ребят

22:29:15 12-11-2023

Гость (18:31:34 12-11-2023) Как то не верится что в России государство социальное правов... как жаль, что вы отсутствовали 30 лет. тут многое изменилось.

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Гость

04:01:24 13-11-2023

Гость (18:31:34 12-11-2023) Как то не верится что в России государство социальное правов... Не для того чубайсятины равалили СССР, чтобы строить социально правовое государство и не эксплуатировать народ, а чтобы каждый день был хуже предыдущего. К сожалению, справляются с этим они очень хорошо.

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гость

19:16:09 12-11-2023

а как же слова великого,он же говорил чт у нас рыбы море и она должна раздаваться чуть ли не даром или опять его дезинформировали

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Гость

19:59:40 12-11-2023

А кто цену на топливо поднял, миллиардер который решил компенсировать свои убытки за счёт народа.

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гость

23:00:46 12-11-2023

Ну и что, подумаешь рыба подражает. Зато соль подешевела и это так здорово.

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я

00:13:50 13-11-2023

закон принять чтоб рыбу всю не выловили и не продали за рубеж

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