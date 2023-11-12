Рыба может подорожать в России в ближайшее время
Сильнее всего это скажется на социально значимой рыбе
12 ноября 2023, 15:24, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Из-за увеличения налога на вывоз топлива из России может подорожать социально значимая и малорентабельная рыба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Специалисты отметили, что суда часто заправляются на ходу, а из-за увеличения налога стоимость заправки для них выросла примерно на 50 тысяч рублей.
Топливо, по данным ВАРПЭ, в себестоимости вырастет на 30-40%, а общие расходы повысятся примерно на 26%. Из-за этого подорожает менее рентабельная рыба, такая как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.
15:45:22 12-11-2023
Правильный заголовок - Всё может подорожать в России в ближайшее время
15:58:38 12-11-2023
Сдали Русь на растерзание
17:08:33 12-11-2023
Хорошая новость! Да здравствует здоровое питание!
17:38:48 12-11-2023
Президент недавно говорил , что краб сильно подешевел, а люди всё равно не едят. Придется развивать культуру потребления
18:09:43 12-11-2023
то подешевеет, то подорожает, то ешьте, то не фиг. ну вы там уже определитесь
20:58:28 12-11-2023
Гость (18:09:43 12-11-2023) то подешевеет, то подорожает, то ешьте, то не фиг. ну вы там... Точно! Так и говорили, что подешевеет рыба и красная икра.Не успели обрадоваться...и вот опять!
18:31:14 12-11-2023
А как же Возрождение рыбного дня по четвергам? Опять мясо есть???
18:31:34 12-11-2023
Как то не верится что в России государство социальное правовое с равными возможностями в котором ни какой эксплуатации человека человеком нет.
22:29:15 12-11-2023
Гость (18:31:34 12-11-2023) Как то не верится что в России государство социальное правов... как жаль, что вы отсутствовали 30 лет. тут многое изменилось.
04:01:24 13-11-2023
Гость (18:31:34 12-11-2023) Как то не верится что в России государство социальное правов... Не для того чубайсятины равалили СССР, чтобы строить социально правовое государство и не эксплуатировать народ, а чтобы каждый день был хуже предыдущего. К сожалению, справляются с этим они очень хорошо.
19:16:09 12-11-2023
а как же слова великого,он же говорил чт у нас рыбы море и она должна раздаваться чуть ли не даром или опять его дезинформировали
19:59:40 12-11-2023
А кто цену на топливо поднял, миллиардер который решил компенсировать свои убытки за счёт народа.
23:00:46 12-11-2023
Ну и что, подумаешь рыба подражает. Зато соль подешевела и это так здорово.
00:13:50 13-11-2023
закон принять чтоб рыбу всю не выловили и не продали за рубеж