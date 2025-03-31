Рыбаки оказались на отколовшейся льдине на Оби под Барнаулом
В западню попало около десяти мужчин
31 марта 2025, 09:38, ИА Амител
Льдина с рыбаками на Оби / Фото: "В курсе 22"
Рыбаки оказались на отколовшейся льдине на Оби в минувшие выходные. Как сообщает паблик "В курсе 22", инцидент произошел в районе Казенной Заимки.
Судя по опубликованным кадрам, на льдине находилось около десятка человек. Сам автор видео со своим знакомым также собирался порыбачить, однако, к счастью, не успел перебраться на отколовшийся кусок.
Как рыболовы выбрались на сушу и пострадал ли кто-то в инциденте – не уточняется. Паблик напоминает, что выход на весенний лед опасен.
09:44:41 31-03-2025
аварийные какие-то.
ну и в добрый путь.
10:11:53 31-03-2025
Гость (09:44:41 31-03-2025) аварийные какие-то.ну и в добрый путь.... голодные настолько?
слова песенки мамонтенка могу выслать.
10:07:27 31-03-2025
Дуракам и море по колено.
10:24:23 31-03-2025
они узнают, куда впадает Северный ледовитый океан?
10:46:15 31-03-2025
Musik (10:24:23 31-03-2025) они узнают, куда впадает Северный ледовитый океан?... Неужели в Обь?
10:50:42 31-03-2025
Musik (10:24:23 31-03-2025) они узнают, куда впадает Северный ледовитый океан?...
Может, куда впадает Обь? А океан на то и океан, чтобы никуда не впадать.
11:29:02 31-03-2025
Гость (10:50:42 31-03-2025) Может, куда впадает Обь? А океан на то и океан, чтобы ни... вы плоскоземельщик???
11:39:30 31-03-2025
Musik (10:24:23 31-03-2025) они узнают, куда впадает Северный ледовитый океан?...
не узнают, не доплывут
13:20:31 31-03-2025
Урбаниздко (11:39:30 31-03-2025) не узнают, не доплывут... будем надяться за них!
безумству храбрых - венки со скидкой.
12:20:12 31-03-2025
"по синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле..."
13:51:12 31-03-2025
Порыбачили и прославилсь, как герои Полярники.
14:00:14 31-03-2025
Гость (13:51:12 31-03-2025) Порыбачили и прославилсь, как герои Полярники.... вот хоть отселфились бы штоль...
13:54:42 31-03-2025
От Казенки в путь отправились? В районе Шелаболихи причалят. М.б. даже раньше. Нет повода для беспокойства.
14:38:01 31-03-2025
челюскинцы...ух ты!
14:47:16 31-03-2025
..... (14:38:01 31-03-2025) челюскинцы...ух ты!... даже улица таких есть у нас. пересекается с пр.строителей.