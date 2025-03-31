Рыбаки оказались на отколовшейся льдине на Оби под Барнаулом

В западню попало около десяти мужчин

31 марта 2025, 09:38, ИА Амител

Льдина с рыбаками на Оби / Фото: "В курсе 22"

Рыбаки оказались на отколовшейся льдине на Оби в минувшие выходные. Как сообщает паблик "В курсе 22", инцидент произошел в районе Казенной Заимки.

Судя по опубликованным кадрам, на льдине находилось около десятка человек. Сам автор видео со своим знакомым также собирался порыбачить, однако, к счастью, не успел перебраться на отколовшийся кусок.

Как рыболовы выбрались на сушу и пострадал ли кто-то в инциденте – не уточняется. Паблик напоминает, что выход на весенний лед опасен.