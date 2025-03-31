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Рыбаки оказались на отколовшейся льдине на Оби под Барнаулом

В западню попало около десяти мужчин

31 марта 2025, 09:38, ИА Амител

Льдина с рыбаками на Оби / Фото: "В курсе 22"
Льдина с рыбаками на Оби / Фото: "В курсе 22"

Рыбаки оказались на отколовшейся льдине на Оби в минувшие выходные. Как сообщает паблик "В курсе 22", инцидент произошел в районе Казенной Заимки.

Судя по опубликованным кадрам, на льдине находилось около десятка человек. Сам автор видео со своим знакомым также собирался порыбачить, однако, к счастью, не успел перебраться на отколовшийся кусок.

Как рыболовы выбрались на сушу и пострадал ли кто-то в инциденте – не уточняется. Паблик напоминает, что выход на весенний лед опасен.

Барнаул рыбалка

Комментарии 15

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Гость

09:44:41 31-03-2025

аварийные какие-то.
ну и в добрый путь.

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Musik

10:11:53 31-03-2025

Гость (09:44:41 31-03-2025) аварийные какие-то.ну и в добрый путь.... голодные настолько?
слова песенки мамонтенка могу выслать.

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Гость

10:07:27 31-03-2025

Дуракам и море по колено.

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Musik

10:24:23 31-03-2025

они узнают, куда впадает Северный ледовитый океан?

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Гость

10:46:15 31-03-2025

Musik (10:24:23 31-03-2025) они узнают, куда впадает Северный ледовитый океан?... Неужели в Обь?

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Гость

10:50:42 31-03-2025

Musik (10:24:23 31-03-2025) они узнают, куда впадает Северный ледовитый океан?...
Может, куда впадает Обь? А океан на то и океан, чтобы никуда не впадать.

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Musik

11:29:02 31-03-2025

Гость (10:50:42 31-03-2025) Может, куда впадает Обь? А океан на то и океан, чтобы ни... вы плоскоземельщик???

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Урбаниздко

11:39:30 31-03-2025

Musik (10:24:23 31-03-2025) они узнают, куда впадает Северный ледовитый океан?...

не узнают, не доплывут

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Musik

13:20:31 31-03-2025

Урбаниздко (11:39:30 31-03-2025) не узнают, не доплывут... будем надяться за них!
безумству храбрых - венки со скидкой.

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Элен без ребят

12:20:12 31-03-2025

"по синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле..."

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Гость

13:51:12 31-03-2025

Порыбачили и прославилсь, как герои Полярники.

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Musik

14:00:14 31-03-2025

Гость (13:51:12 31-03-2025) Порыбачили и прославилсь, как герои Полярники.... вот хоть отселфились бы штоль...

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Гость

13:54:42 31-03-2025

От Казенки в путь отправились? В районе Шелаболихи причалят. М.б. даже раньше. Нет повода для беспокойства.

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.....

14:38:01 31-03-2025

челюскинцы...ух ты!

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Musik

14:47:16 31-03-2025

..... (14:38:01 31-03-2025) челюскинцы...ух ты!... даже улица таких есть у нас. пересекается с пр.строителей.

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