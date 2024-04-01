Затопленные дома, размытые дороги. Как Алтайский край тонет в талых водах
В регионе затоплено 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах
01 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
Алтайский край продолжает затапливать талыми водами. В регион введен режим ЧС. Остаются подтопленными 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Развернуто 3 пункта временного размещения, в которых размещено 165 человек, в том числе 30 детей. Введено ограничение на 9 участках автодорог.
Особо сложная ситуация сложилась в Михайловском районе. В селе Ракиты организована эвакуация местных жителей из частных домовладений по ул. Украинская, всего 10 человек эвакуированы и размещены в пункте временного размещения.
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