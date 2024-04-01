Затопленные дома, размытые дороги. Как Алтайский край тонет в талых водах

В регионе затоплено 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах

01 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: Инцидент Барнаул

Алтайский край продолжает затапливать талыми водами. В регион введен режим ЧС. Остаются подтопленными 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Развернуто 3 пункта временного размещения, в которых размещено 165 человек, в том числе 30 детей. Введено ограничение на 9 участках автодорог.

Особо сложная ситуация сложилась в Михайловском районе. В селе Ракиты организована эвакуация местных жителей из частных домовладений по ул. Украинская, всего 10 человек эвакуированы и размещены в пункте временного размещения.

Михайловский район / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Видео: Вести Алтай / Видео - Александр Киссер

Видео: "Инцидент Барнаул"

В с. Санниково талые воды и разлившаяся р. Лосиха затопила часть микрорайона Лосихин остров.

Санниково / Фото: Инцидент Барнаул

Село Киприно Шелаболихинский район.

В Яровом земля из-за воды провалилась на несколько метров.

Яровое / Фото: "Инцидент Барнаул"

Поселок Благовещенка.