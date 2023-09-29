Рассказываем, почему выгодно инвестировать в жилье в Греции и как россиянам получить вид на жительство

29 сентября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KYcGq

Греция / Фото: wirestock / freepik.com

Покупка недвижимости в Греции – уникальная перспектива для российских инвесторов. Сегодня многие европейские рынки находятся в кризисе, но Греция остается ярким исключением. А потому недвижимость в Греции растет с каждым днем. В Discount-House.ru* рассказали, почему страна так привлекательна для россиян и какие возможности она предоставляет.

Выход из кризиса

Рынок недвижимости Греции пережил серьезные испытания 15 лет назад, когда впервые погрузился в долгий и сложный кризис. Цены на жилье упали на 50% и даже на 70% от уровня начала 2000-х. Главной причиной этого стало большое количество греков, которые взяли доступные ипотечные кредиты.

Однако спустя пять лет после начала кризиса, к середине 2018 года, рынок начал восстанавливаться.

Цены выросли примерно на 10% за год, а количество сделок, включая транзакции с иностранными инвесторами, заметно увеличилось. Купить квартиру в Греции становится все дороже, особенно в популярных районах: Аттика, Корфу, Халкидики и др.

Как получить вид на жительство

Система вида на жительство представляет интерес для многих российских граждан. И, несмотря на некоторые ограничения, существует несколько путей, которые делают этот процесс доступным:

1. Двойное гражданство. Это значит, что вы можете купить жилье в Греции и получить статус резидента.

2. Российские супруги и супруги граждан других стран. Россияне, являющиеся супругами или супругами граждан других стран, могут получить ВНЖ в Греции. Это дает дополнительные возможности для российских семей, которые хотят приобрести жилье и официально проживать там.

3. ВНЖ по программе "Цифровой кочевник". Участники этой программы должны иметь заработок от 3,5 тыс. евро в месяц на главного заявителя. Эта программа позволяет россиянам получить статус резидента и владеть жильем в Греции.

Инвестиции в будущее

Многие покупают недвижимость в Греции, инвестируя в будущее. Ведь специалисты утверждают, что рынок жилья в Греции будет только расти. Приблизительно на 10% в год.

Эта динамика привлекает внимание иностранных инвесторов, включая россиян, что и способствует развитию этого рынка.

*Discount-House.ru ("Дисконт-Хаус.ру")

ООО "Дисконт – Хаус"

Реклама