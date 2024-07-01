С 1 июля остался лишь один способ вызвать скорую на дом
Кол-центр и запись через портал госуслуг больше не работают
01 июля 2024, 16:34, ИА Амител
Машина скорой помощи / Фото: amic.ru
С 1 июля вызвать врача на дом в случае неотложных показаний можно лишь одним способом – звонком по телефону 103. Об этом напомнили в пресс-службе БСМП № 2.
В медицинском учреждении напомнили, что этот номер – единственный способ вызвать врача на дом. Кол-центр, а также запись на госуслугах для вызова врача на дом по неотложным показаниям, работать не будет.
"В случае неотложной ситуации, пожалуйста, немедленно звоните по указанному номеру для получения квалифицированной медицинской помощи на дом", – подчеркнули в БСМП № 2.
Граждан призвали делиться информацией, чтобы как можно больше людей были уведомлены.
16:55:06 01-07-2024
А с городского тоже 103 набирать?
17:02:55 01-07-2024
все должны быть молодыми, здоровыми, многодетными и оптимистичными.
кто !(молод, здоров, многодетен, оптимистичен) - на перевоспитание.
17:04:42 01-07-2024
Ничего не понятно. 03 тоже не работает? А к врачу записатся теперь как? К 5 утра в очередь за талончиком вставать?
17:12:10 01-07-2024
А 112 тоже нельзя?
18:07:54 01-07-2024
А до 1 июля как вызывали?
22:40:21 01-07-2024
Светлана (18:07:54 01-07-2024) А до 1 июля как вызывали?... Кто поближе живет - сами прибегали.
20:24:29 01-07-2024
Постоянно одни и те же вызывают скорую себе и близким, по любому поводу: болеют неделю, нужна консультация по их обследованиям, поднялась 2часа назад температура 37.5 таблетки не принимают, порезал ножом пальчик, прыщик на жопе выскочил...и др.