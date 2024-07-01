С 1 июля остался лишь один способ вызвать скорую на дом

Кол-центр и запись через портал госуслуг больше не работают

01 июля 2024, 16:34, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

С 1 июля вызвать врача на дом в случае неотложных показаний можно лишь одним способом – звонком по телефону 103. Об этом напомнили в пресс-службе БСМП № 2.

В медицинском учреждении напомнили, что этот номер – единственный способ вызвать врача на дом. Кол-центр, а также запись на госуслугах для вызова врача на дом по неотложным показаниям, работать не будет.

"В случае неотложной ситуации, пожалуйста, немедленно звоните по указанному номеру для получения квалифицированной медицинской помощи на дом", – подчеркнули в БСМП № 2.

Граждан призвали делиться информацией, чтобы как можно больше людей были уведомлены.