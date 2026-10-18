С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут учиться применять ИИ в учебе и жизни

Умение применять технологии ИИ станет частью метапредметных результатов для 10–11‑х классов

18 октября 2026, 09:26, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2027 года старшеклассники начнут осваивать технологии искусственного интеллекта — навыки работы с ИИ станут обязательной частью школьной программы. Об этом РИА Новости рассказал Максим Костенко, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева, эксперт Минпросвещения РФ.

Основой нововведений станет обновленный федеральный государственный образовательный стандарт для 10–11‑х классов, который уже утвердило Минпросвещения. Особое внимание в нем уделено метапредметным результатам: теперь к ним относится умение применять ИИ‑технологии.

По словам Костенко, школа должна обеспечить условия, чтобы выпускник не только разбирался в базовых принципах работы искусственного интеллекта, но и уверенно использовал соответствующие инструменты как в учебе, так и в повседневной жизни.

Дополнительно в образовательную программу вводится обязательный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" — он станет частью учебного плана для школьников с 5‑го по 11‑й класс, о чем ранее сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.