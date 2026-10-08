Речь идет о механизме, который должен защитить абонентов от спама и мошеннических схем

08 октября 2026, 16:42, ИА Амител

Блокировка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 15 октября крупнейшие операторы связи в России намерены блокировать немаркированные звонки. В частности, банки пока не подписали договоры с операторами о внедрении маркировки, сообщили представители телеком-компаний на форуме "Цифровые решения", пишет ТАСС.

"Больше года закону. Закон надо соблюдать. Сорри, 15 числа мы отключим звонки, которые не будут маркированы. У банков есть время - неделя - заключить с нами договора", – сказал гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан.

Большинство банков (95%) уже заключили договоры. Глава МТС Инесса Галактионова отметила, что оставшиеся 5% банков приносят значительную часть доходов всего рынка.

Сергей Анохин, глава "Билайна", подчеркнул, что компания действует в соответствии с законодательством.

Михаил Осеевский, глава "Ростелекома", добавил, что 15-е число станет датой исполнения закона.

"Здесь не должно быть никаких сомнений, – сказал он. – Часть банков такие договора подписали. И, возможно, они получат некоторые рыночные преимущества, потому что у них будет возможность общаться со своими клиентами".

Обязательная маркировка звонков действует с 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг анонсировал новые основания для блокировки счетов.