С 2026 года россияне будут выходить на пенсию в беззаявительном порядке
Страховую пенсию Соцфонд будет назначать за месяц до наступления пенсионного возраста
19 февраля 2025, 10:25, ИА Амител
Россияне смогут выходить на пенсию с 2026 года, не подавая соответствующее заявление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.
"Немаловажно, что с 2026 года Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке так же, как сейчас в беззаявительном порядке назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны", – сказала Епифанова.
Со слов сенатора, Социальный фонд будет принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до наступления пенсионного возраста. Будущему пенсионеру сразу же направят уведомление "о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат с целью получения впоследствии повышающих коэффициентов". Отсрочку же можно будет получить, подав соответствующее заявление в Соцфонд.
Также Епифанова напомнила, что в 2026 году на пенсию по старости могут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины. Это возможно при наличии у них 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
10:28:57 19-02-2025
прям сама начислять да еще и правильно... нуну
10:49:30 19-02-2025
Гость (10:28:57 19-02-2025) прям сама начислять да еще и правильно... нуну... не больше.
10:38:22 19-02-2025
четвертый месяц не перечисляют денюжку ветерану труда-компенсации по льготам за ЖКХ...подождите говорят и подождите
15:37:20 19-02-2025
. (10:38:22 19-02-2025) четвертый месяц не перечисляют денюжку ветерану труда-компен... Толи еще будет.
08:51:18 20-02-2025
Надо же ,какое нам одолжение.