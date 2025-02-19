С 2026 года россияне будут выходить на пенсию в беззаявительном порядке

Страховую пенсию Соцфонд будет назначать за месяц до наступления пенсионного возраста

19 февраля 2025, 10:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Россияне смогут выходить на пенсию с 2026 года, не подавая соответствующее заявление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.

"Немаловажно, что с 2026 года Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке так же, как сейчас в беззаявительном порядке назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны", – сказала Епифанова.

Со слов сенатора, Социальный фонд будет принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до наступления пенсионного возраста. Будущему пенсионеру сразу же направят уведомление "о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат с целью получения впоследствии повышающих коэффициентов". Отсрочку же можно будет получить, подав соответствующее заявление в Соцфонд.

Также Епифанова напомнила, что в 2026 году на пенсию по старости могут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины. Это возможно при наличии у них 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).