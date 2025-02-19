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С 2026 года россияне будут выходить на пенсию в беззаявительном порядке

Страховую пенсию Соцфонд будет назначать за месяц до наступления пенсионного возраста

19 февраля 2025, 10:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Россияне смогут выходить на пенсию с 2026 года, не подавая соответствующее заявление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Ольгу Епифанову.

"Немаловажно, что с 2026 года Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке так же, как сейчас в беззаявительном порядке назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны", – сказала Епифанова.

Со слов сенатора, Социальный фонд будет принимать решение о назначении страховой пенсии за месяц до наступления пенсионного возраста. Будущему пенсионеру сразу же направят уведомление "о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат с целью получения впоследствии повышающих коэффициентов". Отсрочку же можно будет получить, подав соответствующее заявление в Соцфонд.

Также Епифанова напомнила, что в 2026 году на пенсию по старости могут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины. Это возможно при наличии у них 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Россия пенсии

Комментарии 5

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Гость

10:28:57 19-02-2025

прям сама начислять да еще и правильно... нуну

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Musik

10:49:30 19-02-2025

Гость (10:28:57 19-02-2025) прям сама начислять да еще и правильно... нуну... не больше.

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.

10:38:22 19-02-2025

четвертый месяц не перечисляют денюжку ветерану труда-компенсации по льготам за ЖКХ...подождите говорят и подождите

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Гость

15:37:20 19-02-2025

. (10:38:22 19-02-2025) четвертый месяц не перечисляют денюжку ветерану труда-компен... Толи еще будет.

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Афиноген

08:51:18 20-02-2025

Надо же ,какое нам одолжение.

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