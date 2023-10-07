С администрации Рубцовска взыскали компенсацию за укус бездомной собаки
Суд определил ее уполномоченным органом и не согласился с доводами о том, что власти не могут создать приют и заключить контракт по отлову из-за недостаточного финансирования
07 октября 2023, 09:15, ИА Амител
В Рубцовске прокуратура добилась взыскания морального вреда несовершеннолетнему, которого за голень укусила бездомная собака. Как сообщает пресс-служба ведомства, суд определил уполномоченным органом городскую администрацию.
В свою защиту власти заявляли, что не могут создать приют и заключить контракт по отлову из-за недостаточного финансирования. Однако суд решил, что это не отменяет фактического неисполнения обязанностей мэрией.
В результате с администрации взыскали 20 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, прокуратура следит за его исполнением.
09:31:29 07-10-2023
Раньше травили а сейчас берегут генофонд бродячих животин. Нет хозяина или ненашолся в утиль. Скоро каждую курицу и корову спасать начнут.
11:24:01 07-10-2023
Если в мэрии Рубцовска нет средств, то должны проявить смекалку и обезопасить жизнь и здоровье жителей города.
20:27:03 07-10-2023
Изониазид дорогой