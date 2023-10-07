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С администрации Рубцовска взыскали компенсацию за укус бездомной собаки

Суд определил ее уполномоченным органом и не согласился с доводами о том, что власти не могут создать приют и заключить контракт по отлову из-за недостаточного финансирования

07 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Рубцовске прокуратура добилась взыскания морального вреда несовершеннолетнему, которого за голень укусила бездомная собака. Как сообщает пресс-служба ведомства, суд определил уполномоченным органом городскую администрацию.

В свою защиту власти заявляли, что не могут создать приют и заключить контракт по отлову из-за недостаточного финансирования. Однако суд решил, что это не отменяет фактического неисполнения обязанностей мэрией.

В результате с администрации взыскали 20 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, прокуратура следит за его исполнением.

Рубцовск Происшествия Собаки

Комментарии 3

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Гость

09:31:29 07-10-2023

Раньше травили а сейчас берегут генофонд бродячих животин. Нет хозяина или ненашолся в утиль. Скоро каждую курицу и корову спасать начнут.

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Гость

11:24:01 07-10-2023

Если в мэрии Рубцовска нет средств, то должны проявить смекалку и обезопасить жизнь и здоровье жителей города.

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...

20:27:03 07-10-2023

Изониазид дорогой

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