С администрации Рубцовска взыскали компенсацию за укус бездомной собаки

Суд определил ее уполномоченным органом и не согласился с доводами о том, что власти не могут создать приют и заключить контракт по отлову из-за недостаточного финансирования

07 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске прокуратура добилась взыскания морального вреда несовершеннолетнему, которого за голень укусила бездомная собака. Как сообщает пресс-служба ведомства, суд определил уполномоченным органом городскую администрацию.

В свою защиту власти заявляли, что не могут создать приют и заключить контракт по отлову из-за недостаточного финансирования. Однако суд решил, что это не отменяет фактического неисполнения обязанностей мэрией.

В результате с администрации взыскали 20 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, прокуратура следит за его исполнением.