С детсада в большую науку. В Змеиногорском районе прошёл конкурс юных исследователей

Рассказываем, кто входил в состав жюри, а также о тех, кто одержал победу

14 апреля 2023, 16:16, ИА Амител

На конкурсе "Юный исследователь" / Фото: пресс-служба АО "Сибирь-Полиметаллы"

В Змеиногорске прошёл муниципальный этап конкурса исследовательских работ "Юный исследователь", в котором приняли участие воспитанники детских садов Змеиногорского района.

АО "Сибирь-Полиметаллы" поддержало дошкольников. Представители компании, желая сделать первые шаги детей в науке яркими и запоминающимися, вошли в состав жюри и подготовили знаковые подарки: энциклопедии, брендированные игрушки "Шахтеры", а также сладкие призы.

Они познакомились с работами 17 малышей. Защиту исследовательских проектов вместе с представителями комитета по образованию района оценивали:

Алексей Кох, руководитель по подготовке производства АО "Сибирь-Полиметаллы";

Александр Галкин, главный инженер Зареченского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы";

Валерий Куваев, заместитель начальника автотранспортного участка АО "Сибирь-Полиметаллы".

"Когда нам предложили поучаствовать в этом мероприятии, мы с удовольствием откликнулись. Будущие учёные и грамотные специалисты рождаются на таких вот конкурсах. Для меня каждый участник был победителем, всем ставил пятёрки", – поделился Алексей Кох.

Во время награждения Алексей Кох отметил, что компания будет очень рада и дальше поддерживать юных исследователей в их начинаниях и готова курировать их развитие в научной деятельности. Также оказать помощь в поступлении в Технический университет УГМК.

Проекты были представлены по трём секциям.

В секции "Естественнонаучная" победителями стали:

Ульяна Булгакова (1-е место);

Дарья Горбунова (2-е место).

В секции "Гуманитарная" места распределились следующим образом:

Андрей Васильев (1-е место);

Нелли Дмитриева (2-е место);

Мария Матвеева (3-е место).

"Радует, что сегодня уже с малых лет дети начинают исследовательскую деятельность и готовятся развивать свои умения дальше. Надеюсь, что эти малыши, уже будучи школьниками, присоединятся к нашим корпоративным образовательным проектам, таким как "Инженерная школа УГМК" и "Инженериада", – поделился впечатлениями Валерий Куваев, участвовавший в оценке работ в секции "Гуманитарная".

Одни из самых сложных проектов представили ребята в секции "Техника и точные науки, технологии". За победу здесь сражались пятеро дошкольников, трое из которых стали победителями:

Эмина Прокофьева (1-е место);

Матвей Товкайло (2-е место);

Агата Чекмарева (3-е место).

"Сегодня они провели простой эксперимент с наблюдением, а через десять лет при правильном подходе эти ребята, возможно, создадут инновационные изобретения или сделают важные научные открытия. И я очень горд тем, что наша компания помогает таким талантливым ребятам", – рассказал Александр Галкин.

Лучшие работы ребят направят на региональный этап конкурса.

АО "Сибирь-Полиметаллы"

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