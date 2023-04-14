С детсада в большую науку. В Змеиногорском районе прошёл конкурс юных исследователей
Рассказываем, кто входил в состав жюри, а также о тех, кто одержал победу
14 апреля 2023, 16:16, ИА Амител
В Змеиногорске прошёл муниципальный этап конкурса исследовательских работ "Юный исследователь", в котором приняли участие воспитанники детских садов Змеиногорского района.
АО "Сибирь-Полиметаллы" поддержало дошкольников. Представители компании, желая сделать первые шаги детей в науке яркими и запоминающимися, вошли в состав жюри и подготовили знаковые подарки: энциклопедии, брендированные игрушки "Шахтеры", а также сладкие призы.
Они познакомились с работами 17 малышей. Защиту исследовательских проектов вместе с представителями комитета по образованию района оценивали:
- Алексей Кох, руководитель по подготовке производства АО "Сибирь-Полиметаллы";
- Александр Галкин, главный инженер Зареченского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы";
- Валерий Куваев, заместитель начальника автотранспортного участка АО "Сибирь-Полиметаллы".
"Когда нам предложили поучаствовать в этом мероприятии, мы с удовольствием откликнулись. Будущие учёные и грамотные специалисты рождаются на таких вот конкурсах. Для меня каждый участник был победителем, всем ставил пятёрки", – поделился Алексей Кох.
Во время награждения Алексей Кох отметил, что компания будет очень рада и дальше поддерживать юных исследователей в их начинаниях и готова курировать их развитие в научной деятельности. Также оказать помощь в поступлении в Технический университет УГМК.
Проекты были представлены по трём секциям.
В секции "Естественнонаучная" победителями стали:
- Ульяна Булгакова (1-е место);
- Дарья Горбунова (2-е место).
В секции "Гуманитарная" места распределились следующим образом:
- Андрей Васильев (1-е место);
- Нелли Дмитриева (2-е место);
- Мария Матвеева (3-е место).
"Радует, что сегодня уже с малых лет дети начинают исследовательскую деятельность и готовятся развивать свои умения дальше. Надеюсь, что эти малыши, уже будучи школьниками, присоединятся к нашим корпоративным образовательным проектам, таким как "Инженерная школа УГМК" и "Инженериада", – поделился впечатлениями Валерий Куваев, участвовавший в оценке работ в секции "Гуманитарная".
Одни из самых сложных проектов представили ребята в секции "Техника и точные науки, технологии". За победу здесь сражались пятеро дошкольников, трое из которых стали победителями:
- Эмина Прокофьева (1-е место);
- Матвей Товкайло (2-е место);
- Агата Чекмарева (3-е место).
"Сегодня они провели простой эксперимент с наблюдением, а через десять лет при правильном подходе эти ребята, возможно, создадут инновационные изобретения или сделают важные научные открытия. И я очень горд тем, что наша компания помогает таким талантливым ребятам", – рассказал Александр Галкин.
Лучшие работы ребят направят на региональный этап конкурса.
АО "Сибирь-Полиметаллы"На правах рекламы
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