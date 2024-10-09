С экс-директора филиала барнаульского "Зернобанка" требуют более 1 млрд рублей

Недавно его признали банкротом

09 октября 2024, 09:42, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Агентство по страхованию вкладов требует взыскать с бывшего директора филиала алтайского АО "Зернобанк" Александра Левончука 1,145 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-центр АСВ.

Отмечается, что требования банка в размере более 1,1 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов Левончука.

Напомним, что в 2015 году ЦБ отозвал у "Зернобанка" лицензию из-за "угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", а также в целях сохранения конкурсной массы. Уточнялось, что кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и ситуацию исправить никак не пыталась.

После ЦБ подал иск к организации с требованием признать ее банкротом. Суд вынес положительное решение и уже в декабре 2015-го процедура банкротства началась. Однако в 2016 году временная организация выявила сомнительные операции экс-руководства на сумму 1 млрд рублей. Были возбуждены десятки уголовных дел. Сам Левончук стал банкротом совсем недавно.