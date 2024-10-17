С фермы на стол. Как работает "Калина-Малина" и почему там все свежее и натуральное?

Представитель торговой сети рассказал, как в Сибири развивается магазин фермерских продуктов

17 октября 2024, 07:50, ИА Амител erid: LjN8JufKr

"Калина-Малина" / Фото предоставлено пресс-службой компании

Тренд на натуральность не меняется никогда. Всегда ценятся свежие продукты, произведенные из качественного сырья без "химии". И с годами в Барнауле становится все больше и больше фермерских магазинов и рынков. Один из самых крупных – "Калина-Малина", в этом году сеть магазинов отмечает десятилетний юбилей. Руководитель трейд-маркетинга компании Евгений Рудаков рассказал, как удается ставить на полку только свежее и натуральное, что здесь можно купить и как стать управляющим одного из магазинов.

– Евгений, откуда название? Почему "Калина-Малина"? Это отражает вашу концепцию?

– "Калина-Малина" – звучно, интересно, вызывает приятные ассоциации. И да, это отражает нашу миссию – приобщать людей к натуральным продуктам.

Мы начинали с реализации товаров нашего крестьянского хозяйства Волкова А.П. Это мясной завод, который работает в Кемерове с 1991 года. Хозяйство росло, появился мясоперерабатывающий завод в Заринске, свои птицефабрики под Новокузнецком. И все это мы тоже успешно продавали в своих магазинах.

Но в определенный момент поняли, что кроме мяса, птицы, колбасы и шашлыков нашим гостям нужны еще какие-то интересные продукты. Всем тогда захотелось деревенского, но люди не знали, где такое купить. И мы расширили фермерский ассортимент: молоко, творог, сметана, яйца. Клиенты оценили: рядом с домом, не надо никуда с бидоном ехать, все натуральное и полезное, а главное – проверенное. Продукты с коротким сроком годности, составом, с соблюдением всех требований к изготовлению и доставке. Вот так мы делаем фермерство более доступным.

Евгений Рудаков в эфире Русского радио

– Чем "Калина-Малина" отличается от, скажем, фермерских рынков?

– Мы себя не противопоставляем рынкам. Наоборот, именно там мы часто знакомимся с фермерами. У нас 137 магазинов по Сибири. Работа с нами – отличная возможность расширить объем, дать рабочие места, раскачать свое село. Мы на каждом продукте не просто фермера указываем, но даже и его номер телефона даем. И любой потребитель может позвонить, что-то узнать. Сейчас мы работаем более чем с 200 производителями.

Но, конечно, не каждый фермер может стать нашим партнером. Мы сами дегустируем его продукцию, выезжаем на производство, смотрим цеха, если все хорошо по СанПиНу, нашим стандартам, то начинаем работать. Если же речь о каком-то кухонном производстве, то сразу нет. Качество продуктов на нашей полке – один из главных принципов. И требования у нас очень строгие.

– А что у вас на полках? Расскажите об ассортименте.

– В каждом магазине у нас есть несколько отделов. Это мясоколбасная продукция: сосиски, колбасы, деликатесы, сало. Это охлажденное мясо и полуфабрикаты. Кстати, сейчас все более популярным становится су-вид – французская технология, когда мясо вакуумируется и томится в собственном соку. И потом оно такое, что просто тает во рту. К Новому году мы будем готовить утку су-вид. И ее можно будет заказать на праздничный стол, как и любые другие блюда. А еще сейчас все выше спрос на курицу на кукурузном откорме, такого продукта за Уралом почти не найти. Мясо у этой птицы более жирное, бульон – просто шикарный.

Но вернемся к ассортименту. У нас всегда есть холодильник с фермерской продукцией: молоко, сыр, детская линейка, кондитерские изделия, напитки и многое другое. Есть у нас квас от барнаульского производителя, который любят от Красноярского края до Шерегеша.

Радуем покупателей и кондитерскими изделиями, как классическими, там и модными, типа "Моти" или "Шу". Есть десерты сладкие, есть вообще без сахара. Как и во всем остальном – состав натуральный. Кондитер делает для нас продукцию строго из молока, меда и других ингредиентов от местных фермеров.

Есть бездрожжевой и другие виды хлеба. Мы продаем чудесные пельмешки, котлетки, сырники и другие замороженные полуфабрикаты, которые делают на Заринском мясоперерабатывающем заводе.

"Калина-Малина" / Фото предоставлено пресс-службой компании

– А как насчет готовой продукции, востребована она?

– Еще как. Мы не просто продаем готовую еду, мы ее производим. У нас есть два цеха: в Кемерове и Красноярске. Делаем блины, салаты, роллы и огромное количество вторых блюд. Последнее – наша гордость. Причем это не только гречка с сосиской, это тунец на пару, овощи с котлеткой, филе трески с брокколи под моцареллой, рататуй и многое другое.

Готовые блюда есть и в холодном виде, и горячем, которые тут же в магазине "Калина-Малина", на открытой кухне готовят. Приезжай на обеде или вечером, бери горячее. Очень вкусно.

Меню постоянно обновляем, недавно вышло осеннее. Мы следим за тенденциями и создаем новинки с адаптацией под наши сибирские продукты с высокими требованиями к качеству. Например, сейчас в топе продаж ролл-дог – рисовая основа с начинкой внутри. Моя любимая – крабовая с огурчиком и соусом унаги.

Бывает, что мы дорабатываем существующие блюда. Причем с учетом обратной связи.

– Ассортимент во всех регионах одинаковый?

– Мы стремимся к локализации продукции. Нам важно, чтобы в регионе развивались именно местные фермеры. Это свой товар на полках, новые рабочие места, налоги остаются в регионе. Да и качество выше, когда плечо доставки короткое. Ведь как хорошо: еще вечером доярка надоила молока, а утром оно уже стоит на прилавке.

– Это, наверное, непросто контролировать?

– Требования серьезные, конечно. Кроме общих к производству, у нас есть проверки и в самих магазинах. Когда "Калина-Малина" принимает продукцию от фермера напрямую, мы пробуем выборочный образец. Если все хорошо, то оставляем, если есть вопросы – возвращаем производителю.

– В Барнауле сколько сейчас магазинов "Калина-Малина"?

– Сейчас семь магазинов. 18 октября открывается восьмой – на ул. Балтийской, 7. Большинство наших магазинов – 103 из 137 – франшиза.

Причем возможны два формата. Первый – инвестиционный, это когда мы сами готовим бизнес к работе, а вы его покупаете и управляете. Второй – арендный, когда мы даем магазин под ваше управление бесплатно, но вы его сами развиваете, подбираете персонал, ассортимент.

Мы особенно любим второй формат, ведь под него приходят настоящие лидеры, люди, которые, как и мы, ценят качество и натуральность.

– Раз у вас высокие требования к качеству, то и к франчайзи тоже должны быть высокие?

– Любой франчайзи проходит отбор. Анкета, собеседование, домашнее задание, второе собеседование и только потом согласование. Далее человек проходит стажировку. Потом защита и получение ключей от магазина. Кстати, в Барнауле еще есть пять магазинов, которые ищут своего хозяина. Приходите!

ИП Волков Анатолий Павлович

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