С какими проблемами обращаться к травматологу-ортопеду

И как найти хорошего врача

05 сентября 2023, 17:18, ИА Амител erid: LjN8KZyGH

Врач / Фото: Freepik

В России сейчас так много медицинских организаций, там работают тысячи специалистов разного профиля, но иногда бывает так, что человек просто не знает, какой именно врач ему нужен. Рассказываем, на каких патологиях специализируется врач травматолог-ортопед, чтобы в случае необходимости вы не тратили драгоценное время, а могли вовремя обратиться за помощью к нужному доктору.

Чем занимается этот врач?

Травматолог-ортопед – специалист, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата. Также в компетенцию врача входит профилактика возникновения подобных состояний. Доктора ответственны за оказание первой медицинской помощи, реабилитацию пациентов и последующее диспансерное наблюдение за ними.

С какими проблемами к нему обращаться?

К травматологу-ортопеду стоит обратиться, если у вас:

дискомфорт в позвоночнике;

нарушение осанки;

мышечные боли;

растяжения, ушибы, вывихи;

переломы первичные и вторичные;

отеки и прочие видимые образования;

онемение конечностей;

непереносимость нагрузки на суставы, слышимые хруст и щелки при движении;

скованность в суставах, нарушение их подвижности.

Также могут быть и иные причины, по которым человеку может понадобиться попасть на прием травматолога-ортопеда. Профиль деятельности специалиста довольно широк. Существуют детские врачи и специалисты, работающие только со взрослыми. Травматологи-ортопеды лечат как врожденные, так и приобретенные патологии.

Как проходит прием врача?

Прием травматолога-ортопеда проходит по следующей схеме:

беседа, в ходе которой собирается анамнез, выявляются жалобы, имеющиеся у пациента;

проведение визуального осмотра;

выявление возможных отклонений от нормы.

Какие обследования могут быть назначены: рентгенография, УЗИ суставов и сухожилий, МРТ, КТ, анализ суставной жидкости. А дополнительно еще общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, исследование гемостаза.

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