С концертом и пышной ярмаркой. Как в Алтайском крае отмечают Сибирскую масленицу

Праздник состоялся в селе Новотырышкино Смоленского района

25 февраля 2023, 13:15, ИА Амител



















































Фото: Алина Богомолова

В Алтайском крае 25 февраля в селе Новотырышкино Смоленского района проходит фестиваль "Сибирская масленица". Мероприятие сопровождается богатой на угощения и сувениры ярмаркой, народными гуляньями, концертом фольклорных коллективов, конно-спортивными выступлениями, конкурсами, соревнованиями на столбе и другими забавами.

О том, как здесь отдыхают жители региона, – в фоторепортаже amic.ru.