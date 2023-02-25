С концертом и пышной ярмаркой. Как в Алтайском крае отмечают Сибирскую масленицу
Праздник состоялся в селе Новотырышкино Смоленского района
25 февраля 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова
В Алтайском крае 25 февраля в селе Новотырышкино Смоленского района проходит фестиваль "Сибирская масленица". Мероприятие сопровождается богатой на угощения и сувениры ярмаркой, народными гуляньями, концертом фольклорных коллективов, конно-спортивными выступлениями, конкурсами, соревнованиями на столбе и другими забавами.
О том, как здесь отдыхают жители региона, – в фоторепортаже amic.ru.
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