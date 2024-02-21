С коррупционеров в Алтайском крае в 2023 году взыскали более 30 млн рублей

Злостным неплательщикам по инициативе приставов суды заменяли ранее назначенный уголовный штраф другим, более серьезным видом уголовного наказания

21 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 31 миллиона рублей кратных штрафов взыскали в 2023 году судебные приставы с взяточников, которые были осуждены в Алтайском крае. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по региону.

"В 2023 году сумма взысканий по исполнительным производствам о взыскании штрафов, назначенных за совершение преступлений коррупционной направленности, составила 31,734 млн руб.", – сообщили в ФССП.

Однако были и такие взяточники, которые от выплаты штрафов уклонялись. Двум из них по инициативе приставов суд заменил меру наказания на обязательные работы. Они выполняются осужденными в свободное от основной деятельности время. Это может быть вырубка кустарников, обрезка веток, посадка и прополка саженцев и цветов, очистка остановок общественного транспорта.

Еще одному должнику назначили исправительные работы сроком на два года. Ежемесячно из его зарплаты будут удерживать 10%, которые пойдут в федеральную казну.