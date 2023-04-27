Реальная история из реальной бани

27 апреля 2023, 07:50, Вячеслав Кондаков 4CQwVszH9pSaLBodpaT

Вячеслав Кондаков в "Затонских банях" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужская часть редакции amic.ru обожает баню. Журналист Слава Кондаков со своим коллегой Сашей Соколовым регулярно посещают её, чтобы хоть на несколько часов отвлечься от работы, расслабиться, погреть косточки в парилке и послушать песни Уитни Хьюстон или Элтона Джона. Баня вошла в моду. Сегодня там устраивают дни рождения, корпоративы, проводят встречи или просто отдыхают от суеты. Однако оказалось, что все эти годы я "банился" неправильно. Как правильно – рассказали в комплексе "Затонские бани". Пармейстер объяснил, при какой температуре нужно париться, как правильно заваривать веник и почему чашка травяного чая после бани в сто раз лучше бокала пива.

Две бани

Комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Барнаула, в микрорайоне Затон на берегу Оби. Благодаря уютной и спокойной атмосфере кажется, что ты приехал в какую-нибудь деревеньку отдохнуть от городского шума. А какая же деревня без настоящей русской бани? В комплексе их две: по-чёрному и по-серому. Основное отличие в конструкции печей. Так, например, в бане по-чёрному вообще нет дымохода. Когда топят печь, дым не выходит наружу, а остаётся внутри, прогревая помещение. Из-за этого парилка покрывается чёрной копотью и сажей. Температура камней может достигать 700℃, поэтому топят её раз в день, а камни прекрасно сохраняют тепло.

"Чёрные бани – самые полезные. Сруб собран без единого гвоздя, как делали наши предки. Сажа, оседающая на стенах, – это природный антисептик и убивает все грибки и микробы. А ещё в банях по-чёрному нет неприятного запаха. На Руси такие баньки были очень популярны из-за налога на дым. Чтобы его не платить, открывали дверь, чтобы выпускать дым", – объясняет пармейстер комплекса Александр Лебедев, который учился у лучших профессионалов своего дела со всей страны.

Он добавил, что и сейчас в дыму никто не сидит, его заранее выпускают. Да и в саже, вопреки распространённому мнению, испачкаться нельзя.

А вот банька по-серому собрана из осины. Каменка из нефрита закрыта и соединена с дымоходом, поэтому дым уходит на улицу через трубу.

В общем, какую из двух бань выбрать – решать вам.

























































Вячеслав Кондаков в "Затонских банях" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не пить, не курить

Знакомство с настоящей русской баней (я выбрал по-серому) у меня началось с экскурсии. А посмотреть было что. В комплексе есть все условия для семейного отдыха: просторная комната с деревянной мебелью, телевизором, душем и самой парной. Полотенце и тапочки я, конечно, взять забыл. Но это не проблема: менеджеры могут предоставить не только основные атрибуты для бани, но и масла, веники и "шапки-будёновки".

А ещё тут есть важное правило: на территории комплекса запрещено курить и употреблять алкоголь. Пармейстер Александр Лебедев уверяет: баня и спиртные напитки – несовместимые вещи. Организм человека во время парения очищается от всех шлаков, зачем же его снова "травить".

"Отчасти такой стереотип из-за кино. Все смотрели "Иронию судьбы" и думают, что 31 декабря необходимо обязательно сходить в баню, чтобы выпить там. Баня – это сакральное место, портал в наш мир. Не случайно на Руси в банях принимали роды, и первое, что видел ребёнок, было парилкой. Многие уверены, что нас манит в баню, потому что она ассоциируется с утробой матери: здесь темно, тепло и сыро", – пояснил Александр Лебедев.

"Тот, кто не любит баню – не прочувствовал её по-настоящему"

Перед началом сеанса пармейстер каждому гостю рассказывает о различных видах парения и объясняет, как получить максимальное удовольствие. Например, я не знал, что при первом заходе в парной не должно быть слишком жарко, а тело должно постепенно привыкнуть к температуре. Поэтому лучше не ложиться сразу на верхнюю полку, а некоторое время провести на нижней.

Кроме того, многие думают, что чем жарче в парилке – тем лучше. Это не так: температура в бане не должна превышать 70℃. Это максимум на нашей планете, и человек в таких условиях чувствует себя комфортно, а не как курица гриль в духовке. Также при парении температура поддерживается только за счёт разогретой печи и камней.

Жару я не люблю, но Александр пообещал, что я не испытаю дискомфорта и это будет самое лучшее парение в моей жизни. Так и вышло. Ложусь на комфортный полок, Александр включает расслабляющую музыку, поддаёт парку и начинает церемонию, которая мне напоминала аудиоспектакль в стиле древнерусских сказок о домовых, леших и водяных.

"Ну что, банька, давай угостим нашего гостя хорошим паром!" – говорит он.

Кстати, веники для парения тоже нужно заваривать в тёплой воде, а не в кипятке. Тогда они сохраняют свои лечебные свойства, а гость не выбежит из парной с ожогом на спине. Александр Лебедев действительно знает все тонкости, нюансы русской парной и управляется вениками словно барабанщик в рок-группе.

"Тот, кто не любит баню, – не прочувствовал её по-настоящему. Нужно хотя бы один раз сходить к профессиональному пармейстеру и вы влюбитесь в баню навсегда. Баня – это история не только про веники, но и про здоровье. Выйдя с процедуры, человек помолодеет не только душой, но и телом", – уверен Александр.





















Вячеслав Кондаков в "Затонских банях" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чан и травяной чай

Попарился – беги в Обь. В комплексе есть услуга "Космос" – после парной вы окунаетесь в Обь, а пармейстер в воде кружит вас. Смотря на красивое голубое небо, можно "улететь" в потусторонний мир.

"Некоторые гости после такой программы рассказывают, как они вернулись в детство или смогли почувствовать Бога внутри себя. В летний период можно окунуться в реке, а зимой – в проруби. Также можно выйти на террасу с видом на реку и просто отдохнуть от суеты", – пояснил Александр Лебедев.

Окунаться в холодную и мутную Обь в конце апреля я не решился, но для контраста на улице пармейстер немного попарил меня вениками. В конце процедуры я залез в просторный чан с тёплой водой, выпил чашечку очень вкусного травяного чая с мёдом. И действительно: никакой алкоголь не нужен.

Кстати, "Затонские бани" находятся на территории курорта "Первый" и здесь отличные условия для активного отдыха: кафе, тренажёрный зал и скалодром. А если после баньки вы не захотите возвращаться в шумный город, то сможете переночевать в уютном хостеле. Я бы, кстати, так и поступил, но не позволила работа. Час в парилке с профессионалом своего дела Александром Лебедевым – классный способ отдохнуть и расслабиться. В следующий раз придем сюда с Сашей Соколовым, уж он-то и в баньку по-чёрному сходит, и в Обь нырнёт.

"Затонские бани"

Барнаул, микрорайон Затон, ул. Водников, 1е

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