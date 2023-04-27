Открой портал. Как журналист amic.ru сходил в баню и почувствовал в себе космос
Реальная история из реальной бани
27 апреля 2023, 07:50, Вячеслав Кондаков 4CQwVszH9pSaLBodpaT
Мужская часть редакции amic.ru обожает баню. Журналист Слава Кондаков со своим коллегой Сашей Соколовым регулярно посещают её, чтобы хоть на несколько часов отвлечься от работы, расслабиться, погреть косточки в парилке и послушать песни Уитни Хьюстон или Элтона Джона. Баня вошла в моду. Сегодня там устраивают дни рождения, корпоративы, проводят встречи или просто отдыхают от суеты. Однако оказалось, что все эти годы я "банился" неправильно. Как правильно – рассказали в комплексе "Затонские бани". Пармейстер объяснил, при какой температуре нужно париться, как правильно заваривать веник и почему чашка травяного чая после бани в сто раз лучше бокала пива.
Две бани
Комплекс расположен в 20 минутах езды от центра Барнаула, в микрорайоне Затон на берегу Оби. Благодаря уютной и спокойной атмосфере кажется, что ты приехал в какую-нибудь деревеньку отдохнуть от городского шума. А какая же деревня без настоящей русской бани? В комплексе их две: по-чёрному и по-серому. Основное отличие в конструкции печей. Так, например, в бане по-чёрному вообще нет дымохода. Когда топят печь, дым не выходит наружу, а остаётся внутри, прогревая помещение. Из-за этого парилка покрывается чёрной копотью и сажей. Температура камней может достигать 700℃, поэтому топят её раз в день, а камни прекрасно сохраняют тепло.
"Чёрные бани – самые полезные. Сруб собран без единого гвоздя, как делали наши предки. Сажа, оседающая на стенах, – это природный антисептик и убивает все грибки и микробы. А ещё в банях по-чёрному нет неприятного запаха. На Руси такие баньки были очень популярны из-за налога на дым. Чтобы его не платить, открывали дверь, чтобы выпускать дым", – объясняет пармейстер комплекса Александр Лебедев, который учился у лучших профессионалов своего дела со всей страны.
Он добавил, что и сейчас в дыму никто не сидит, его заранее выпускают. Да и в саже, вопреки распространённому мнению, испачкаться нельзя.
А вот банька по-серому собрана из осины. Каменка из нефрита закрыта и соединена с дымоходом, поэтому дым уходит на улицу через трубу.
В общем, какую из двух бань выбрать – решать вам.
Не пить, не курить
Знакомство с настоящей русской баней (я выбрал по-серому) у меня началось с экскурсии. А посмотреть было что. В комплексе есть все условия для семейного отдыха: просторная комната с деревянной мебелью, телевизором, душем и самой парной. Полотенце и тапочки я, конечно, взять забыл. Но это не проблема: менеджеры могут предоставить не только основные атрибуты для бани, но и масла, веники и "шапки-будёновки".
А ещё тут есть важное правило: на территории комплекса запрещено курить и употреблять алкоголь. Пармейстер Александр Лебедев уверяет: баня и спиртные напитки – несовместимые вещи. Организм человека во время парения очищается от всех шлаков, зачем же его снова "травить".
"Отчасти такой стереотип из-за кино. Все смотрели "Иронию судьбы" и думают, что 31 декабря необходимо обязательно сходить в баню, чтобы выпить там. Баня – это сакральное место, портал в наш мир. Не случайно на Руси в банях принимали роды, и первое, что видел ребёнок, было парилкой. Многие уверены, что нас манит в баню, потому что она ассоциируется с утробой матери: здесь темно, тепло и сыро", – пояснил Александр Лебедев.
"Тот, кто не любит баню – не прочувствовал её по-настоящему"
Перед началом сеанса пармейстер каждому гостю рассказывает о различных видах парения и объясняет, как получить максимальное удовольствие. Например, я не знал, что при первом заходе в парной не должно быть слишком жарко, а тело должно постепенно привыкнуть к температуре. Поэтому лучше не ложиться сразу на верхнюю полку, а некоторое время провести на нижней.
Кроме того, многие думают, что чем жарче в парилке – тем лучше. Это не так: температура в бане не должна превышать 70℃. Это максимум на нашей планете, и человек в таких условиях чувствует себя комфортно, а не как курица гриль в духовке. Также при парении температура поддерживается только за счёт разогретой печи и камней.
Жару я не люблю, но Александр пообещал, что я не испытаю дискомфорта и это будет самое лучшее парение в моей жизни. Так и вышло. Ложусь на комфортный полок, Александр включает расслабляющую музыку, поддаёт парку и начинает церемонию, которая мне напоминала аудиоспектакль в стиле древнерусских сказок о домовых, леших и водяных.
"Ну что, банька, давай угостим нашего гостя хорошим паром!" – говорит он.
Кстати, веники для парения тоже нужно заваривать в тёплой воде, а не в кипятке. Тогда они сохраняют свои лечебные свойства, а гость не выбежит из парной с ожогом на спине. Александр Лебедев действительно знает все тонкости, нюансы русской парной и управляется вениками словно барабанщик в рок-группе.
"Тот, кто не любит баню, – не прочувствовал её по-настоящему. Нужно хотя бы один раз сходить к профессиональному пармейстеру и вы влюбитесь в баню навсегда. Баня – это история не только про веники, но и про здоровье. Выйдя с процедуры, человек помолодеет не только душой, но и телом", – уверен Александр.
Чан и травяной чай
Попарился – беги в Обь. В комплексе есть услуга "Космос" – после парной вы окунаетесь в Обь, а пармейстер в воде кружит вас. Смотря на красивое голубое небо, можно "улететь" в потусторонний мир.
"Некоторые гости после такой программы рассказывают, как они вернулись в детство или смогли почувствовать Бога внутри себя. В летний период можно окунуться в реке, а зимой – в проруби. Также можно выйти на террасу с видом на реку и просто отдохнуть от суеты", – пояснил Александр Лебедев.
Окунаться в холодную и мутную Обь в конце апреля я не решился, но для контраста на улице пармейстер немного попарил меня вениками. В конце процедуры я залез в просторный чан с тёплой водой, выпил чашечку очень вкусного травяного чая с мёдом. И действительно: никакой алкоголь не нужен.
Кстати, "Затонские бани" находятся на территории курорта "Первый" и здесь отличные условия для активного отдыха: кафе, тренажёрный зал и скалодром. А если после баньки вы не захотите возвращаться в шумный город, то сможете переночевать в уютном хостеле. Я бы, кстати, так и поступил, но не позволила работа. Час в парилке с профессионалом своего дела Александром Лебедевым – классный способ отдохнуть и расслабиться. В следующий раз придем сюда с Сашей Соколовым, уж он-то и в баньку по-чёрному сходит, и в Обь нырнёт.
"Затонские бани"
Барнаул, микрорайон Затон, ул. Водников, 1е
Сайт
Тел.: +7 (3852) 23-5555, +7 (964) 087-5555
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10:02:56 27-04-2023
Протопи ты мне баньку по-белому - Я от белого свету отвык. Угорю я, и мне, угорелому, Пар горячий развяжет язык... В.С. Высоцкий
11:52:08 27-04-2023
Пармейстер Александр Лебедев уверяет: баня и спиртные напитки – несовместимые вещи. Организм человека во время парения очищается от всех шлаков, зачем же его снова "травить".(с) У меня вопрос к "пармейстеру". Что есть шлаки и откуда они выходят во время парения? И отвечу специально для "пармейстера" - в бане человек теряет воду. Точка. Тело человека состоит из эпительной ткани (кожа, слизистые), соединительной (кровь, лимфа, кости, жир), мышечной и нервной. Все. Никаких "шлаков" в организме нет и быть не может. Но если ваша целевая аудитория внушаемые старушки и неборазованые домохозяйки, то, конечно. Можно поить кораловой водичкой и продавать пилюли для чистки организма..бгггг
14:07:46 27-04-2023
Шлаки, да, термин применяемый в простонародье. Однако лимфа выводит продукты метаболизма, ненужные организму, например азотистые метаболиты содержание которых в крови может превышать норму. В организме могут накапливаться токсины, источник которых как внешний так и внутренний. Уже не говорю о паразитах и прочей нечисти. Поэтому баня в целом мобилизует потенциал организма, помогает привести процессы обмена веществ в норму и соответственно вывод ненужного наружу. Кстати кораловая водичка которая реально питает клетки благодаря своим физическим свойствам, выравнивает pH сред организма, усиленно закисляемого сегодняшним неправильным питанием - действительно полезная вещь. Однако критерий истины есть практика!