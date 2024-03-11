"С любовь о бизнесе": в Барнауле пройдет масштабный женский форум
Для участия приглашают представительниц прекрасной половины, у которых есть свое дело
11 марта 2024, 09:30, ИА Амител
Можно знать о женщинах все, но не знать ничего об одной единственной. Она всегда тайна, муза и вдохновение. А женщина в бизнесе – это не только непредсказуемый "огненный" лидер, но и "воздух" для семейного очага. Как наслаждаться каждым шагом на пути карьеры и делать то, что любишь? Баланс стихий будут искать в Барнауле на форуме 26 марта 2024 года в концертном зале "Сибирь". Там соберутся женщины, которые знают чего хотят, женщины – "достигаторы" и женщины, уже ставшие брендами. Организатором выступает Центр "Мой бизнес" Алтайского края.
Что в программе форума?
Амбассадоры женского лидерства поделятся секретами и расскажут, как синхронность помогает в деле и в семейной жизни.
Эксперты поговорят о:
- структуре в бизнесе;
- инвестициях;
- творчестве и креативе;
- страсти к любимому делу;
- рисках;
- спорте;
- семье;
- физическом и ментальном здоровье.
А также вместе с гостями поставят правильные цели на 2024 год, чтобы не мечтать об успехе, а достигать его. Женщины узнают, как оставаться гибкими в современном мире и масштабировать бизнес с помощью личного бренда.
Как стать участницей?
Для участия необходимо:
- Заполнить заявку по ссылке на сайте женскийбизнес22.рф (там же можно найти подробное описание мероприятия, спикеров и т.д).
- Авторизоваться как ИП/ООО на цифровой платформе МСП.РФ.
Количество мест ограничено. Участие в форуме бесплатное. Возрастное ограничение 18+.
Заявку на участие в форуме могут подать юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые.
Вопросы можно задать по номеру горячей линии: 8-800-222-83-22.
Где и когда пройдет форум?
В Барнауле 26 марта 2024 года с 10:00 до 18:00 в концертном зале "Сибирь" (пр. Ленина, 7).
Центр "Мой бизнес" Алтайского края проводит форум в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется в стране по решению президента Владимира Путина.
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