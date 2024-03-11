"С любовь о бизнесе": в Барнауле пройдет масштабный женский форум

Для участия приглашают представительниц прекрасной половины, у которых есть свое дело

11 марта 2024, 09:30, ИА Амител

Женщина / Фото: diana.grytsku / freepik.com

Можно знать о женщинах все, но не знать ничего об одной единственной. Она всегда тайна, муза и вдохновение. А женщина в бизнесе – это не только непредсказуемый "огненный" лидер, но и "воздух" для семейного очага. Как наслаждаться каждым шагом на пути карьеры и делать то, что любишь? Баланс стихий будут искать в Барнауле на форуме 26 марта 2024 года в концертном зале "Сибирь". Там соберутся женщины, которые знают чего хотят, женщины – "достигаторы" и женщины, уже ставшие брендами. Организатором выступает Центр "Мой бизнес" Алтайского края.

Что в программе форума?

Амбассадоры женского лидерства поделятся секретами и расскажут, как синхронность помогает в деле и в семейной жизни.

Эксперты поговорят о:

структуре в бизнесе;

инвестициях;

творчестве и креативе;

страсти к любимому делу;

рисках;

спорте;

семье;

физическом и ментальном здоровье.

А также вместе с гостями поставят правильные цели на 2024 год, чтобы не мечтать об успехе, а достигать его. Женщины узнают, как оставаться гибкими в современном мире и масштабировать бизнес с помощью личного бренда.

Как стать участницей?

Для участия необходимо:

Заполнить заявку по ссылке на сайте женскийбизнес22.рф (там же можно найти подробное описание мероприятия, спикеров и т.д). Авторизоваться как ИП/ООО на цифровой платформе МСП.РФ.

Количество мест ограничено. Участие в форуме бесплатное. Возрастное ограничение 18+.

Заявку на участие в форуме могут подать юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Вопросы можно задать по номеру горячей линии: 8-800-222-83-22.

Где и когда пройдет форум?

В Барнауле 26 марта 2024 года с 10:00 до 18:00 в концертном зале "Сибирь" (пр. Ленина, 7).

Центр "Мой бизнес" Алтайского края проводит форум в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется в стране по решению президента Владимира Путина.