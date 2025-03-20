"С любовью о бизнесе". 600 жительниц Алтая собрались на форум женского предпринимательства
И обсудили, как предпринимательницам достичь успеха
20 марта 2025, 09:00, ИА Амител
17–18 марта в Барнауле прошел второй форум женского предпринимательства "С любовью о бизнесе. Твоя история". Эта уникальная площадка для обмена идеями, вдохновением и возможностями развития собрала более 600 человек. Организатором мероприятия стал центр "Мой бизнес".
Темы форума
В первый день форума федеральные и региональные эксперты, среди которых успешные предприниматели, тренеры по личностному росту, делились секретами успешного ведения бизнеса. Обсуждали разные темы – от эффективных управленческих решений до специфики ведения бизнеса в сложные времена. Особое внимание уделили развитию личного бренда, поддержке женского предпринимательства и стратегиям продвижения.
Одним из ярких моментов форума стало выступление Натальи Зубаревой, доктора антивозрастной медицины, автора бестселлеров и основателя онлайн Академии здоровья и клиники превентивной медицины. Она рассказала, как использовать внутренние ресурсы для достижения амбициозных целей, что особенно важно для женщин-предпринимателей, которые часто сталкиваются с дополнительными барьерами.
Анна Рудакова, эксперт по брендингу и PR, на примере показала, как развивать личный бренд.
Мастер-классы и практическая работа
Во второй день прошли практические занятия и групповая работа. Участники изучили тонкости управления командами, продвижения в социальных сетях и финансового планирования. Особое внимание уделили развитию личного бренда и использованию цифровых инструментов для увеличения прибыли. Дискуссии сосредоточились на маркетинге в соцсетях, его влиянии на лояльность клиентов и рост продаж.
Отзывы участников
Форум получил множество положительных откликов. Участники отметили высокий уровень экспертов, открытость к диалогу и готовность делиться ценными знаниями.
"Мероприятие на высшем уровне! Спикеры настолько вовлечены и дружелюбны, что создается ощущение настоящей команды единомышленников", – отметила одна из участниц.
Значимость форума для экономики региона
Заместитель председателя правительства, министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых подчеркнул важность объединения усилий и обмена опытом. Он отметил, что женское предпринимательство играет ключевую роль в экономике региона.
Руководитель центра "Мой бизнес" Станислав Татаринцев подчеркнул, что второй женский форум "С любовью о бизнесе" является уникальной платформой для обмена идеями, энергии и стремления к развитию. Он отметил, что в этом году на форум поступило более 900 заявок, что подчеркивает значимость темы женского предпринимательства. Власти же продолжают оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. И особенно бизнес-леди, которые могут воспользоваться различными инструментами в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
09:43:27 20-03-2025
Что это за Любовь?
Какая-то не очень симпатичная
10:02:28 20-03-2025
а где эти 600 человек поместились?
10:23:49 20-03-2025
гость (10:02:28 20-03-2025) а где эти 600 человек поместились?... ну нолик приврали)
10:11:01 20-03-2025
В чудное время живём! Наши дамы сильны и прелестны! Мужчинам так слабо увы)
10:45:41 20-03-2025
Гость (10:11:01 20-03-2025) В чудное время живём! Наши дамы сильны и прелестны! Мужчинам...
добавьте еще: добро, светло, тепло и обильно сдобрите это смайликами в виде пальцев сложенных в сердечко
12:20:09 20-03-2025
У нас в городе так скучно, что по организации подобных мероприятий даже власть пытается оказать всякое содействие, ну как содействие -примазаться что ли, что идет развитие какое то. А по факту окажется что это одно из разновидностей деятельности Блиновской и еже их подобных. И теперь 600 "заряженных"бизнес вумен начнут носится по городу и мутить бизнес, и хорошо если они разомнут булки только своим мужьям, а то может оказаться что и другие попадут под их бурную деятельность.
12:39:50 20-03-2025
Вроде садить за это начали. Не надоело инфоциганить?
19:29:58 20-03-2025
а потом был стриптиз