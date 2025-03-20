"С любовью о бизнесе". 600 жительниц Алтая собрались на форум женского предпринимательства

И обсудили, как предпринимательницам достичь успеха

20 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Форум женского предпринимательства в Барнауле / Фото: Илья Бекарюков

17–18 марта в Барнауле прошел второй форум женского предпринимательства "С любовью о бизнесе. Твоя история". Эта уникальная площадка для обмена идеями, вдохновением и возможностями развития собрала более 600 человек. Организатором мероприятия стал центр "Мой бизнес".

Темы форума

В первый день форума федеральные и региональные эксперты, среди которых успешные предприниматели, тренеры по личностному росту, делились секретами успешного ведения бизнеса. Обсуждали разные темы – от эффективных управленческих решений до специфики ведения бизнеса в сложные времена. Особое внимание уделили развитию личного бренда, поддержке женского предпринимательства и стратегиям продвижения.

Одним из ярких моментов форума стало выступление Натальи Зубаревой, доктора антивозрастной медицины, автора бестселлеров и основателя онлайн Академии здоровья и клиники превентивной медицины. Она рассказала, как использовать внутренние ресурсы для достижения амбициозных целей, что особенно важно для женщин-предпринимателей, которые часто сталкиваются с дополнительными барьерами.

Анна Рудакова, эксперт по брендингу и PR, на примере показала, как развивать личный бренд.

Форум женского предпринимательства в Барнауле / Фото: Илья Бекарюков

Мастер-классы и практическая работа

Во второй день прошли практические занятия и групповая работа. Участники изучили тонкости управления командами, продвижения в социальных сетях и финансового планирования. Особое внимание уделили развитию личного бренда и использованию цифровых инструментов для увеличения прибыли. Дискуссии сосредоточились на маркетинге в соцсетях, его влиянии на лояльность клиентов и рост продаж.

Отзывы участников

Форум получил множество положительных откликов. Участники отметили высокий уровень экспертов, открытость к диалогу и готовность делиться ценными знаниями.

"Мероприятие на высшем уровне! Спикеры настолько вовлечены и дружелюбны, что создается ощущение настоящей команды единомышленников", – отметила одна из участниц.

Значимость форума для экономики региона

Заместитель председателя правительства, министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых подчеркнул важность объединения усилий и обмена опытом. Он отметил, что женское предпринимательство играет ключевую роль в экономике региона.

Руководитель центра "Мой бизнес" Станислав Татаринцев подчеркнул, что второй женский форум "С любовью о бизнесе" является уникальной платформой для обмена идеями, энергии и стремления к развитию. Он отметил, что в этом году на форум поступило более 900 заявок, что подчеркивает значимость темы женского предпринимательства. Власти же продолжают оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. И особенно бизнес-леди, которые могут воспользоваться различными инструментами в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".