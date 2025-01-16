С начала 2025 года в России подешевели сосиски и подорожала водка
Также стали дороже обеды в столовых, кафе и закусочных
16 января 2025, 08:30, ИА Амител
В России с начала 2025 года цены на водку увеличились на 3,7%, а сосиски и макароны стали дешевле на 0,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.
Согласно данным ведомства, с 1 по 13 января сосиски, сардельки и макаронные изделия подешевели на 0,3%. Вареные колбасы упали в цене на 0,2%. Водка при этом подорожала на 3,7%, куриные яйца – на 2%, а мороженая рыба – на 1,9%.
"За период с 1 по 13 января 2025 года цены увеличились: на мясо кур и масло подсолнечное – на 1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие – на 1,0%, масло сливочное и хлеб ржаной – на 0,9%, свинину, маргарин, молоко ультрапастеризованное, творог и соль поваренную – на 0,8%, говядину, сахар-песок и консервы овощные для детского питания – на 0,7%, молоко пастеризованное, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, печенье и пшено – на 0,6%", – заявили в Росстате.
Также на 0,6% подорожали обеды в столовых, кафе и закусочных.
Плодоовощная продукция выросла в цене на 2,9%. Больше всего подорожали следующие товары:
- огурцы – на 8,6%;
- репчатый лук – на 2,8%;
- столовая свекла – на 2,7%;
- белокочанная капуста – на 2,6%;
- яблоки – на 2,1%;
- картофель – на 1,9%;
- морковь – на 1,6%;
- бананы – на 0,5%;
- помидоры – на 0,4%.
08:42:47 16-01-2025
Водка подорожала?? На святое покусились.. Но народ уже наловчился самогон варить, бунта не будет..
09:24:03 16-01-2025
Вареные колбасы упали на 0,2% , а огурцы незначительно подорожали на 8,6%
10:31:29 16-01-2025
Сосискам без мяса можно и подешеветь, а с мясом не получится так как мясо подорожало.