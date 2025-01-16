С начала 2025 года в России подешевели сосиски и подорожала водка

Также стали дороже обеды в столовых, кафе и закусочных

16 января 2025, 08:30, ИА Амител

Магазин / Фото: unsplash.com / Eduardo Soares

В России с начала 2025 года цены на водку увеличились на 3,7%, а сосиски и макароны стали дешевле на 0,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росстата.

Согласно данным ведомства, с 1 по 13 января сосиски, сардельки и макаронные изделия подешевели на 0,3%. Вареные колбасы упали в цене на 0,2%. Водка при этом подорожала на 3,7%, куриные яйца – на 2%, а мороженая рыба – на 1,9%.

"За период с 1 по 13 января 2025 года цены увеличились: на мясо кур и масло подсолнечное – на 1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие – на 1,0%, масло сливочное и хлеб ржаной – на 0,9%, свинину, маргарин, молоко ультрапастеризованное, творог и соль поваренную – на 0,8%, говядину, сахар-песок и консервы овощные для детского питания – на 0,7%, молоко пастеризованное, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, печенье и пшено – на 0,6%", – заявили в Росстате.

Также на 0,6% подорожали обеды в столовых, кафе и закусочных.

Плодоовощная продукция выросла в цене на 2,9%. Больше всего подорожали следующие товары: