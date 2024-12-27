"С Новым годом, ветеран!" Спикер АКЗС поздравил жительницу блокадного Ленинграда

Партия и волонтеры Победы приедут с подарками ко всем ветеранам ВОВ в Алтайском крае

27 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Александр Романенко, Светлана Ерыгина / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В преддверии Нового года секретарь реготделения партии "Единая Россия" и спикер Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко поздравил председателя краевой общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Светлану Ерыгину.

Встреча стала частью традиционной акции "С Новым годом, ветеран!", в рамках которой единороссы и волонтеры Победы навещают всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Алтайского края, и вручают им подарки.

Александр Романенко, Светлана Ерыгина / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Светлана Ерыгина, уделяющая внимание сохранению памяти о блокадном Ленинграде и патриотическому воспитанию молодежи, сама – живой свидетель тех страшных событий. Родившись в военном городке Ленинградской области, она потеряла в блокаду родную сестру и четырех двоюродных братьев. Отец Светланы погиб под Курском в июне 1942 года. В начале 1946-го, после окончания войны, Светлана Михайловна вместе с матерью и сестрой вернулась в разрушенный Ленинград. Однако судьба вновь преподнесла тяжелое испытание: в 17 лет она потеряла мать и осталась жить вдвоем с сестрой. Позже, выйдя замуж за офицера, Светлана Ерыгина переехала в Алтайский край.

"Наши ветераны – настоящие герои. "Единая Россия" никогда не оставит их без внимания. Ежегодные поздравления с Днем Победы и Новым годом – самое малое, что мы можем сделать для фронтовиков", – сказал Александр Романенко.

И добавил, что ему всегда приятно видеть их в добром здравии и бодром расположении духа.

Сегодня в регионе проживает 86 фронтовиков и инвалидов ВОВ. Каждый из них получит от единороссов в подарок чай и сладости, теплые пледы, открытки, письма с добрыми пожеланиями.