С первым плотным снегом на парковки барнаульских ТЦ выехали первые дрифтеры
На "тазиках" они кружат вокруг припаркованных машин
30 октября 2023, 21:50, ИА Амител
Для одних водителей первый плотный снег – повод ездить аккуратнее, для других – время наводить суету. Таких суетологов после снегопада уже замечают у барнаульских ТЦ.
Читатель прислал amic.ru видео с дрифтерами на парковке у "Леруа Мерлен" на Павловском тракте. Молодежь на "тазиках" кружит по скользкому паркингу вокруг припаркованных автомобилей.
Говорят, что видели гонщиков и на парковке у ТЦ Galaxy.
Дрифт в общественных местах опасен как для чужого имущества, так и здоровья. Не делайте так.
22:15:18 30-10-2023
Это называется валить боком или по южному говору: давать угла. Помните, на Оби круг изо льда делали, там шестёрки и семёрки лютовали, в снег улетали, их потом доставали сами пассажиры. А из Новосибирска приезжала Волга с двигателем от Ленд Крузера.
09:24:09 31-10-2023
это малолетние дебилы (пучок гоблинов), а не спортсмены
09:36:28 31-10-2023
На повороте с Красноармейского на Песчаную на нечетной стороне какой-то дристер снес два знака вхлам.
10:47:30 31-10-2023
Смотрел и ждал, когда же они в....ся
12:02:51 31-10-2023
Гость (10:47:30 31-10-2023) Смотрел и ждал, когда же они в....ся... Дождались?)