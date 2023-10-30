С первым плотным снегом на парковки барнаульских ТЦ выехали первые дрифтеры

На "тазиках" они кружат вокруг припаркованных машин

30 октября 2023, 21:50, ИА Амител

Для одних водителей первый плотный снег – повод ездить аккуратнее, для других – время наводить суету. Таких суетологов после снегопада уже замечают у барнаульских ТЦ.

Читатель прислал amic.ru видео с дрифтерами на парковке у "Леруа Мерлен" на Павловском тракте. Молодежь на "тазиках" кружит по скользкому паркингу вокруг припаркованных автомобилей.

Говорят, что видели гонщиков и на парковке у ТЦ Galaxy.

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