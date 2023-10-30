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С первым плотным снегом на парковки барнаульских ТЦ выехали первые дрифтеры

На "тазиках" они кружат вокруг припаркованных машин

30 октября 2023, 21:50, ИА Амител

Для одних водителей первый плотный снег – повод ездить аккуратнее, для других – время наводить суету. Таких суетологов после снегопада уже замечают у барнаульских ТЦ.

Читатель прислал amic.ru видео с дрифтерами на парковке у "Леруа Мерлен" на Павловском тракте. Молодежь на "тазиках" кружит по скользкому паркингу вокруг припаркованных автомобилей. 

Говорят, что видели гонщиков и на парковке у ТЦ Galaxy. 

Дрифт в общественных местах опасен как для чужого имущества, так и здоровья. Не делайте так.

Барнаул

Комментарии 5

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Гость

22:15:18 30-10-2023

Это называется валить боком или по южному говору: давать угла. Помните, на Оби круг изо льда делали, там шестёрки и семёрки лютовали, в снег улетали, их потом доставали сами пассажиры. А из Новосибирска приезжала Волга с двигателем от Ленд Крузера.

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гость

09:24:09 31-10-2023

это малолетние дебилы (пучок гоблинов), а не спортсмены

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Абориген

09:36:28 31-10-2023

На повороте с Красноармейского на Песчаную на нечетной стороне какой-то дристер снес два знака вхлам.

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Гость

10:47:30 31-10-2023

Смотрел и ждал, когда же они в....ся

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Гость

12:02:51 31-10-2023

Гость (10:47:30 31-10-2023) Смотрел и ждал, когда же они в....ся... Дождались?)

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