"С празником". Глава Минпросвещения с иронией ответил на свое поздравление с ошибкой
Сергей Кравцов назвал эту новость фейком
22 июня 2025, 12:00, ИА Амител
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал снимок его поздравления "Артеку" с ошибкой в слове "праздник" фейком. Об этом он заявил ТАСС.
Ранее в соцсетях распространилось фото якобы поздравления министра лагерю "Артек" со 100-летием с пропущенной буквой "д" в слове "праздником".
"Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал рассылать. Дальше, как вы знаете, в современном мире информация распространяется очень быстро. Некоторые Telegram-каналы подхватили новость, как это часто бывает, без проверки – так и получилась "сенсация" на пустом месте", – заявил Кравцов.
Министр добавил, что отнесся к этому фото "с улыбкой", и отметил, что ответственность за "шутку" лежит на тех, кто ее придумал и распространил. По его словам, снимок – "всего лишь работа в простом фоторедакторе".
12:30:33 22-06-2025
Верим, конечно же верим!))
12:43:35 22-06-2025
Гость (12:30:33 22-06-2025) Верим, конечно же верим!))... Да ладно! Даже здесь каждый комментатор хоть раз, да пропустил буковку в слове!)))
В целом парень неплохой, рассказывал, как давно мечтал создать систему, при которой абитуриенты из разных уголков страны, даже самых удаленных, имели возможность стать студентами ведущих высших учебных заведений страны.
14:14:20 22-06-2025
Гость (12:43:35 22-06-2025) Да ладно! Даже здесь каждый комментатор хоть раз, да пропуст...
Но никто из нас не уверяет, что наши ашипки это фейк и происки недругов.
15:18:45 22-06-2025
Sic semper tyrannis (14:14:20 22-06-2025) Но никто из нас не уверяет, что наши ашипки это фейк и п... Ну мы - то кому нужны, чтобы нас дискредитировать! У Кравцова же явно полно недругов, я не исключаю, что картинка специально нарисована. Потому что если бы он сам сделал надпись, бывшие рядом подчиненные спрятали бы плакат.
18:47:11 22-06-2025
Гость (15:18:45 22-06-2025) Ну мы - то кому нужны, чтобы нас дискредитировать! У Кравцо... Этот с позволения сказать министр не только в этом безграмотный. А во всем. Поэтому не удивительно!
12:53:55 22-06-2025
Позорник
13:04:37 22-06-2025
Думаю не обошлось без не братьев
14:11:03 22-06-2025
Гость (13:04:37 22-06-2025) Думаю не обошлось без не братьев...
А эти "не братья", они сейчас в одной с вами комнате?
14:12:52 22-06-2025
Позорище. Сделал ошибку, так признай её честно, но нет, будет позориться до конца. Истинное лицо власти
15:04:00 23-06-2025
Успехи в системе образования это фейк. А все остальное очень может быть