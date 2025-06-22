"С празником". Глава Минпросвещения с иронией ответил на свое поздравление с ошибкой

Сергей Кравцов назвал эту новость фейком

22 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Министр просвещения Сергей Кравцов / Фото: kremlin.ru

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал снимок его поздравления "Артеку" с ошибкой в слове "праздник" фейком. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее в соцсетях распространилось фото якобы поздравления министра лагерю "Артек" со 100-летием с пропущенной буквой "д" в слове "праздником".

Фото: Telegram-канал Baza

"Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал рассылать. Дальше, как вы знаете, в современном мире информация распространяется очень быстро. Некоторые Telegram-каналы подхватили новость, как это часто бывает, без проверки – так и получилась "сенсация" на пустом месте", – заявил Кравцов.

Министр добавил, что отнесся к этому фото "с улыбкой", и отметил, что ответственность за "шутку" лежит на тех, кто ее придумал и распространил. По его словам, снимок – "всего лишь работа в простом фоторедакторе".