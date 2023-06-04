Речь идёт об "экотуристических территориях" и "охраняемых природных комплексах"

04 июня 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: akzs.ru

В Алтайском крае введут две новые категории особо охраняемых природных территорий. Решение примут депутаты АКЗС на внеочередной сессии 6 июня. Парламентарии рассмотрят проект изменений в краевой закон "Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае".

Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" позволяет субъектам устанавливать собственные категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения. По инициативе губернатора и аграрного комитета АКЗС предлагается ввести две новые категории: "экотуристические территории" и "охраняемые природные комплексы".

Среди действующих в данный момент категорий только формат природных парков нацелен на развитие туризма. При этом перед ООПТ помимо сохранения природных объектов и их комплексов ставятся задачи развития устойчивого туризма на природных территориях. По мнению разработчиков законопроекта, создание "экотуристических территорий" позволит обеспечить сохранение и восстановление окружающей среды, создаст предпосылки для упрощенной реализации предложений в сфере экологического туризма от районов края.

Введение же категории "охраняемые природные комплексы" позволит создать правовую основу для сохранения территорий, сочетающих в себе ландшафтное, геологическое, биологическое и гидрологическое разнообразие. "Данная категория будет наиболее широко охватывать ценные природные комплексы и иметь особое природоохранное значение в Алтайском крае", – говорится в пояснительной записке к документу.