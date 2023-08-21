С сентября изменятся условия для отправки по почте посылок и заказных писем
Отправитель должен будет предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность
21 августа 2023, 21:28, ИА Амител
"Почта России" с 1 сентября перестанет принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления отправителем паспорта для удостоверения его личности. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявили в пресс-службе почтового оператора, со следующего месяца изменения ожидают условия приема регистрируемых отправлений. Благодаря им, человек должен будет предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность. Лишь после этого можно будет отправить письмо. Таким образом, без паспорта теперь совершить отправку не выйдет.
При этом для оплаты отправления онлайн и возможности сдачи их без документов необходимо будет подключить сервис "Простая электронная подпись". Это позволит автоматически подтвердить свою личность перед отправкой, даже без паспорта.
Напомним, что само правило было прописано в приказе Минцифры РФ от 17 апреля 2023 года. Согласно приказу, принимать регистрируемые почтовые отправления с 1 сентября будут при условии идентификации отправителей или их представителей.
21:49:34 21-08-2023
Маразм крепчал. Скоро в Мария Ра, при покупке молока паспорт будут требовать.
09:48:37 22-08-2023
Дмитрий (21:49:34 21-08-2023) Маразм крепчал. Скоро в Мария Ра, при покупке молока паспорт... Вы живёте в воюющей стране, где ежедневно ловят диверсантов. Идентификация отправителей грузов - это элементарная безопасность населения страны.
09:36:44 22-08-2023
А если организация, с какого я должен паспорт какой то тетке показывать. Буду так в почтовый ящик кидать им терять легче........
09:50:59 22-08-2023
Гость (09:36:44 22-08-2023) А если организация, с какого я должен паспорт какой то тетке... принимать регистрируемые почтовые отправления с 1 сентября будут при условии идентификации отправителей или их представителей. Перевожу вам на русский: если вы отправляете от организации, то у вас должна быть доверенность от конторы на отправку грузов от её имени.
12:01:28 22-08-2023
Так и раньше было. Что нового? Я от предприятия получала и отправляла корреспонденцию. Всё по доверенности, а там паспорт указан.