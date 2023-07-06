С середины июля жители Алтайского края смогут наблюдать за красивым звездопадом

Пик персеид придется на 12-13 августа, однако увидеть отдельные метеоры можно будет уже в этом месяце

06 июля 2023, 22:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В середине июля жители Алтайского края смогут увидеть самый красивый звездопад — персеиды. Пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа, однако весь период звездопадов продлится с 14 июля по 1 сентября.

Метеорный поток лучше всего будет наблюдать с 23:00 до 4:30, а интенсивность потока с каждым днем будет нарастать, пишет "Вечерний Барнаул".

По сути сам звездопад появляется, когда Земля проходит точку пересечения с орбитой потока. Тогда мелкие частички начинают сталкиваться с атмосферой и влетать в нее на скорости около 80 км в секунду, быстро сгорая.

Увидеть звездопад можно невооруженным глазом, но желательно быть за городом — где меньше света и домов, которые могут затруднить обзор.