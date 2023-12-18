С сибиряка взыскали 420 тысяч рублей на восстановление машины, которая его сбила
Экспертиза показала, что водитель не располагал возможностью остановиться путем экстренного торможения
18 декабря 2023, 17:00, ИА Амител
В Кемеровской области взыскали 420 тысяч рублей с мужчины, которого сбили в 2019 году, когда он шел по обочине, пишет "Сибдепо".
Владелец автомобиля Hyundai Solaris попросил своего приятеля сесть за руль, поскольку сам находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения они видели пешехода, который шел по обочине в попутном направлении, но неожиданно прямо перед машиной вышел на дорогу.
"От удара мужчина оказался на капоте автомобиля, пробив лобовое стекло, а затем упал на асфальт", – отмечает издание.
Спустя почти три года владелец машины предъявил к пешеходу исковые требования о взыскании ущерба, причиненного его автомобилю. Независимая экспертиза насчитала 403 тысячи рублей.
До этого шли двухлетние судебные разбирательства между пострадавшим и человеком, который в момент ДТП управлял машиной.
"Еще тогда в суде была достоверно установлена вина пострадавшего в ДТП, который переходил дорогу в непредназначенном месте в темное время суток в состоянии алкогольного опьянения. Также было установлено, что водитель не располагал возможностью остановиться путем экстренного торможения", – рассказали в Мариинском городском суде.
В результате с сибиряка взыскали 403 тысячи рублей и судебные расходы: всего около 420 тысяч рублей.
Пешеход обратился в Верховный суд РФ, однако там подтвердили законность такого решения.
17:34:50 18-12-2023
Да ну на
17:56:03 18-12-2023
Два мужика "в состоянии алкогольного опьянения" нашли друг друга. Встречный иск надо было подавать.
18:26:39 18-12-2023
Все правильно. Машина была повреждена по вине пешехода, материальный ущерб необходимо возместить виновнику.
21:35:58 18-12-2023
Гость (18:26:39 18-12-2023) Все правильно. Машина была повреждена по вине пешехода, мате... Тут всё не так просто. За рулём был водитель, не являющийся собственником авто и не имеющий на него полиса ОСАГО (см. Ст. 4 ФЗ «Об ОСАГО»). Так что есть нарушение закона со стороны водителя.
11:29:44 19-12-2023
Гость (21:35:58 18-12-2023) Тут всё не так просто. За рулём был водитель, не являющийся ... Так в статье и указано, что сначала потерпевший взыскивал с водителя, который сидел за рулем, но в суде была установлена вина самого потерпевшего. это называется "грубая неосторожность", она не отменяет вину водителя, как владельца (управляющего в данный момент) источника повышенной опасности, но снизило размер ущерба. А теперь вот и пешехода ему причитающее. Браво!
18:30:43 18-12-2023
ПДД 4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств
21:37:05 18-12-2023
Гость (18:30:43 18-12-2023) ПДД 4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на ... Ст. 4 ФЗ «Об ОСАГО» "...данные водителя обязательно должны быть внесены в полис ОСАГО по данному автомобилю...".
21:40:55 18-12-2023
Гость (21:37:05 18-12-2023) Ст. 4 ФЗ «Об ОСАГО» "...данные водителя обязательно должны б... емнип страховка м.б. на неограниченное количество водителей.
19:03:25 18-12-2023
И рабство ещё пора вернуть: по-любому персонаж за 10 лет не расплатится А так в хозяйстве батрак пригодится
21:39:56 18-12-2023
Два выпивших алкоголь мужика ехали на авто (причем за руль сел тот, кто еще хоть что-то соображал, второй был вообще пьян), сбили третьего такого же выпившего. И подали на него в суд за поврежденный автомобиль. Грамотный адвокат мог бы это разрулить.
01:05:08 19-12-2023
Гость (21:39:56 18-12-2023) Два выпивших алкоголь мужика ехали на авто (причем за руль с... ] Так вот может у этих автолюбителей и был грамотный адвокат по этому все суды включая верховный и встали на сторону автолюбителей а не пешеходов.
22:07:41 18-12-2023
Так на водителя и возбудили по 264 ст, и он по ней и отвечал, как человек управляющий средством повышенной опасности, но по результатам экспертизы признали виновным пешехода. Поэтому вред причинённый автомобили, с него и высчитывают
22:20:22 18-12-2023
Причём здесь ОСАГО, что вы все в одну кучу валите? ОСАГО вообще может не быть, а выплачивать за нанесённый ущерб придётся. Читайте внимательно исходные данные, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть, остановиться не было технической возможности, автомобиль поврежден. Виновник, будь добр, оплати хозяину автомобиля все согласно приложенной сметы на ремонт.
23:34:41 18-12-2023
А вреда здоровью пешехода что, не произошло разве? Если машине причинён ущерб, то человеку наверняка тоже прилетело неслабо...
07:53:04 19-12-2023
Если по обочине идет пешеход, он может подскользнуться и нечаянно оказаться на дороге, водитель должен это учитывать. Я снижаю скорость и беру подальше, если позволяет движение. Там может быть ребенок, бабушка, да даже если собака, неприятно ее сбивать. Но этот прецедент говорит, что можно так не делать, теперь наверное не буду
08:16:13 19-12-2023
а представьте иную ситуацию - едете себе спокойно, ничего не предвещает.. и тут какой-то даун метнулся под вашу машину... доводы о том, что надо это предусмотреть - так себе.. вы же не двигаетесь по городу 10-20 км/час, "предугадывая" внезапности..
12:09:04 19-12-2023
В Англии существует закон, согласно которому за наезд на животное наказание строже, чем за наезд на людей. Считается, что животное беззащитно перед автотранспортом, так как не может знать правил уличного движения. То же в США, Индии, Канаде.. А тут поскользнувшийся пешеход. Выпивший. Не учился никогда в автошколе и пдд ему фиолетово. Не думаю, что он хуже собаки. Хотя смотря в какой стране..