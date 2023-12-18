С сибиряка взыскали 420 тысяч рублей на восстановление машины, которая его сбила

Экспертиза показала, что водитель не располагал возможностью остановиться путем экстренного торможения

18 декабря 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемеровской области взыскали 420 тысяч рублей с мужчины, которого сбили в 2019 году, когда он шел по обочине, пишет "Сибдепо".

Владелец автомобиля Hyundai Solaris попросил своего приятеля сесть за руль, поскольку сам находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения они видели пешехода, который шел по обочине в попутном направлении, но неожиданно прямо перед машиной вышел на дорогу.

"От удара мужчина оказался на капоте автомобиля, пробив лобовое стекло, а затем упал на асфальт", – отмечает издание.

Спустя почти три года владелец машины предъявил к пешеходу исковые требования о взыскании ущерба, причиненного его автомобилю. Независимая экспертиза насчитала 403 тысячи рублей.

До этого шли двухлетние судебные разбирательства между пострадавшим и человеком, который в момент ДТП управлял машиной.

"Еще тогда в суде была достоверно установлена вина пострадавшего в ДТП, который переходил дорогу в непредназначенном месте в темное время суток в состоянии алкогольного опьянения. Также было установлено, что водитель не располагал возможностью остановиться путем экстренного торможения", – рассказали в Мариинском городском суде.

В результате с сибиряка взыскали 403 тысячи рублей и судебные расходы: всего около 420 тысяч рублей.

Пешеход обратился в Верховный суд РФ, однако там подтвердили законность такого решения.