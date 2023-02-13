Всероссийская акция прошла в крае уже в 41-й раз

13 февраля 2023, 13:35, ИА Амител





















































































































































Всероссийская гонка "Лыжня России 2023"

Фото: Алина Богомолова

12 февраля все любители зимнего спорта собрались на всероссийской гонке “Лыжня России”. Соревнования прошли по всей стране уже в 41-й раз. В Алтайском крае массовые старты состоялись в Барнауле, Заринске, Бийске, Рубцовске и других городах. В столице края гонка по традиции прошла на базе отдыха "Славное". На лыжню вышли спортсмены, любители, представители трудовых коллективов, воспитанники спортшкол и ветераны спорта.

Зрители могли не только посмотреть и поддержать спортсменов, но и поучаствовать в перетягивании каната, пострелять из лука в тире, сфотографироваться с хаски, покататься на пони и многое другое. Также все желающие могли угоститься полевой кухней и согреться в палатке чаем.

"Я участвую в гонке первый раз. Чувствовать себя частью чего-то большего – это нереальные ощущения! Было сложно на поворотах, но коллективный дух заряжал оптимизмом. Были достойные соперники, очень рада поучаствовать в столь хорошо организованном мероприятии", – поделилась с нами участница соревнований Дарья.

В лыжной гонке могли участвовать все желающие: от самых маленьких любителей спорта до взрослых опытных лыжников. Как сообщает пресс-служба Барнаула, в этом году в стартах приняли участие свыше 3000 человек.





















































































"Лыжня России 2023"

Фото: Алина Богомолова