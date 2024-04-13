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"С удовольствием в них хожу". Пригожин получил в подарок от Киркорова кроссовки

2 апреля российскому продюсеру исполнилось 55 лет

13 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Иосиф Пригожин / Кадр: YouTube-канал RTVi
Иосиф Пригожин / Кадр: YouTube-канал RTVi

Отметивший в начале апреля 55-летие продюсер Иосиф Пригожин получил в подарок от Филиппа Киркорова кроссовки, рассказал он изданию "Страсти".

"Я в них с удовольствием хожу", – отметил Пригожин.

Продюсер при этом не стал раскрывать, что ему подарила на день рождения супруга Валерия, поскольку, по его мнению, "это несимпатично".

Также он сказал, что с возрастом материальные ценности перестают играть ключевую и роль, и недорогой подарок может радовать не меньше дорогого.

Ранее Филипп Киркоров похвастался кроссовками за 1 млн рублей.

Шоу-бизнес

Комментарии 4

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Гость

09:59:54 13-04-2024

Говорили же, что его самолёт взорвался случайно

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Гость

11:18:36 13-04-2024

Как дети малые. Вау, кроссы!!!

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Гость

11:28:16 13-04-2024

Больше то ни каких вестей нет ? Ни с фронта, ни с улучшения жизни россиян? Только ко про тапочки пригожина.

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Гость

12:46:19 13-04-2024

Вот же милота какая, Филя подкрадули подарил)))

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