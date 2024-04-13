"С удовольствием в них хожу". Пригожин получил в подарок от Киркорова кроссовки
2 апреля российскому продюсеру исполнилось 55 лет
13 апреля 2024, 09:30, ИА Амител
Иосиф Пригожин / Кадр: YouTube-канал RTVi
Отметивший в начале апреля 55-летие продюсер Иосиф Пригожин получил в подарок от Филиппа Киркорова кроссовки, рассказал он изданию "Страсти".
"Я в них с удовольствием хожу", – отметил Пригожин.
Продюсер при этом не стал раскрывать, что ему подарила на день рождения супруга Валерия, поскольку, по его мнению, "это несимпатично".
Также он сказал, что с возрастом материальные ценности перестают играть ключевую и роль, и недорогой подарок может радовать не меньше дорогого.
Ранее Филипп Киркоров похвастался кроссовками за 1 млн рублей.
09:59:54 13-04-2024
Говорили же, что его самолёт взорвался случайно
11:18:36 13-04-2024
Как дети малые. Вау, кроссы!!!
11:28:16 13-04-2024
Больше то ни каких вестей нет ? Ни с фронта, ни с улучшения жизни россиян? Только ко про тапочки пригожина.
12:46:19 13-04-2024
Вот же милота какая, Филя подкрадули подарил)))