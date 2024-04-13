"С удовольствием в них хожу". Пригожин получил в подарок от Киркорова кроссовки

2 апреля российскому продюсеру исполнилось 55 лет

13 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Иосиф Пригожин / Кадр: YouTube-канал RTVi

Отметивший в начале апреля 55-летие продюсер Иосиф Пригожин получил в подарок от Филиппа Киркорова кроссовки, рассказал он изданию "Страсти".

"Я в них с удовольствием хожу", – отметил Пригожин.

Продюсер при этом не стал раскрывать, что ему подарила на день рождения супруга Валерия, поскольку, по его мнению, "это несимпатично".

Также он сказал, что с возрастом материальные ценности перестают играть ключевую и роль, и недорогой подарок может радовать не меньше дорогого.

Ранее Филипп Киркоров похвастался кроссовками за 1 млн рублей.