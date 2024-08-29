С улиц до вершин хит-парадов. На Wink.ru выйдет сериал о поп-группе "Комбинация"

В сериале снялись реальные участницы событий

29 августа 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KKZL1

Кадр со съемок / Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

6 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru* состоится премьера восьмисерийного байопика о легендарной советской поп-группе "Комбинация" (16+). Сериал расскажет о пути к успеху исполнительниц, а в центре повествования окажется история ее продюсера Александра Шишинина, роль которого исполнит Никита Кологривый.

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС Шишинин решает кардинально изменить свою жизнь после рождения дочери и посвятить себя давней мечте – продюсированию музыкальной группы. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин) и вместе они находят будущих звезд – Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова). Так рождается первая в СССР женская поп-группа, чьи песни станут саундтреком эпохи.

"Мы продолжаем расширять линейку Wink Originals* и впервые в ней появляется байопик известной отечественной группы. Наш новый проект будет интересен всем поколениям. Кто-то будет ностальгировать по временам своей юности. А молодежь увидит любимых молодых артистов, услышит модный саундтрек и, возможно, лучше начнет понимать мам и пап, которые вместе с "Комбинацией" прошли сложный путь", – отметил генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин.Сериал станет первым совместным проектом "НМГ Студии" и кинокомпании "Лунапарк" ("Король и Шут", "‎Триггер"‎). Премьера состоится 6 сентября, а новые серии будут выходить каждую пятницу.

В сериале снялись и реальные участники истории. Экс-солистка группы Алена Апина появится в роли преподавательницы консерватории, встретившись на экране со своей юной версией в исполнении Анастасии Уколовой. Татьяна Иванова, действующая солистка группы, сыграет эпизодическую роль. Роль жены Александра Шишинина исполнила Ульяна Кравец, дочь Натальи Шишининой в реальной жизни. На съемках также побывал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с Владимиром Канухиным, исполнителем его роли.

По словам Антона Володькина, сериал расскажет о сложной эпохе, в которой "кто-то начал воротить миллионами, а многие мечтали про "два кусочека колбаски". И на этом фоне появились новые песни, которые стали символом времени.

* Wink.ru ("Винк.ру"); Originals ("Орижиналс")

ПАО "Ростелеком"

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