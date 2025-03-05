С умершим на барнаульском автовокзале Александром Церпятой простятся 5 марта

Дочь композитора рассказала, что причиной его смерти стала остановка сердца

05 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Александр Церпята / Фото: страница музыканта во "ВКонтакте"

5 марта в Новосибирске простятся с композитором Александром Церпятой. Об этом сообщает NGS.RU.

Прощание пройдет на ул. Немировича-Данченко, 134, с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале № 1.

Дочь композитора рассказала, что причиной его смерти стала остановка сердца.

"На свое состояние он не жаловался, поэтому для нас это было шокирующим известием и горем. Никто не ожидал, что это произойдет так рано", – прокомментировала NGS Анастасия Церпята.

Напомним, Александр Церпята скончался вечером 1 марта в Барнауле. Ему стало плохо на городском вокзале. Композитор возвращался домой после детского конкурса, где был в жюри.

Александр Церпята родился 20 августа 1969 года в Академгородке. Он был композитором, поэтом, певцом, музыкальным продюсером, основателем эстрадной студии "Азбука Хит" и автором более 300 песен. Музыкант написал саундтреки к сериалу "ДМБ", а его проект "Папины дети" вышел в финал Детского Евровидения.