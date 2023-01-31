С языком наперевес. Как в Барнауле прошли любительские гонки на собаках

Пушистые соревнования провели на городском ипподроме

31 января 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова

29 января на барнаульском ипподроме прошли любительские гонки лыжников на собаках "След-2023". Соревнования провели уже в девятый раз благодаря приюту "Ласка". Гонками они хотят популяризировать спорт для животных и показать, как важно правильно воспитывать собак.

К участию приглашались все желающие с питомцами любой породы. По условиям соревнований спортсмены должны были вместе с собакой пройти трассу на лыжах/нартах. Если у желающего поучаствовать в соревнованиях нет собаки, "Ласка" предлагает пройти трассу вместе с их подопечными.

Несмотря на ветреную погоду, на ипподроме собралось больше сотни человек, чтобы понаблюдать за гонками. Каждый мог подойти к хвостатым бегунам, познакомиться с ними, сфотографироваться и погладить. Кроме всего прочего, в этом году принять участие могли и самые маленькие детки – на гонках была категория от 0 до 8 лет. Третье место в этой категории заняла участница, которой всего полтора года.

Организаторы мероприятия позаботились о гостях и угощали их вкусным печеньем и горячими напитками.

Как прошли пушистые соревнования – смотрите в нашем фоторепортаже.

















































































































































































































































































След 2023 собачьи гонки

Фото: Алина Богомолова / amic.ru