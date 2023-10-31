С заботой о природе. Сотрудники ООО "Алтайхлеб" провели экологический субботник
И высадили десятки еловых саженцев и других деревьев
31 октября 2023, 10:00, ИА Амител
Забота о природе – это не просто модное направление, а уже необходимость. Один из понятных способов внести свой вклад в будущее и улучшить экологию – высадка молодых деревьев. Озеленение территорий делает города и поселки более привлекательными и улучшает качество воздуха. Вдохновившись идеей охраны окружающей среды и зелеными инициативами, сотрудники ООО "Алтайхлеб" провели экологический субботник и высадили саженцы в Новоалтайске.
Коллектив предприятия организовал посадку десятков еловых саженцев и других деревьев как на территории завода, так и за его пределами.
"Традиция проведения подобных субботников – пример не только заботы о природе, который наглядно демонстрирует, что для большого дела иногда бывает достаточно даже маленьких усилий, а также отличный способ привнести немного красоты в привычную повседневность", – говорят в ООО "Алтайхлеб".
Работники заложили основы экологической ответственности и сотрудничества внутри компании. Теперь прекрасные ели круглый год будут радовать жителей Новоалтайска.
11:24:51 31-10-2023
Приведу пример озеленения города Барнаула профессионалами и частниками: "Около 10-й поликлиники муниципальные озеленители благоустроили территорию: посеяли газонную траву, высадили молодые деревья и прикопали земляными кругами - всё по уму, красиво, экологично. Рядом, через бордюр, территория жилого дома и частные озеленители тоже постарались: уложили рядком автошины, воткнули прутики и... хоть зелёна трава не расти".