С заботой о природе. Сотрудники ООО "Алтайхлеб" провели экологический субботник

И высадили десятки еловых саженцев и других деревьев

31 октября 2023, 10:00, ИА Амител

Высадка саженцев / Фото: ООО "Алтайхлеб"

Забота о природе – это не просто модное направление, а уже необходимость. Один из понятных способов внести свой вклад в будущее и улучшить экологию – высадка молодых деревьев. Озеленение территорий делает города и поселки более привлекательными и улучшает качество воздуха. Вдохновившись идеей охраны окружающей среды и зелеными инициативами, сотрудники ООО "Алтайхлеб" провели экологический субботник и высадили саженцы в Новоалтайске.

Коллектив предприятия организовал посадку десятков еловых саженцев и других деревьев как на территории завода, так и за его пределами.









Высадка молодых деревьев / ООО "Алтайхлеб"

"Традиция проведения подобных субботников – пример не только заботы о природе, который наглядно демонстрирует, что для большого дела иногда бывает достаточно даже маленьких усилий, а также отличный способ привнести немного красоты в привычную повседневность", ­– говорят в ООО "Алтайхлеб".

Работники заложили основы экологической ответственности и сотрудничества внутри компании. Теперь прекрасные ели круглый год будут радовать жителей Новоалтайска.