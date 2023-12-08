S7 опровергла информацию о возгорании на вернувшемся в Новосибирск самолете

Пассажирам предоставили другое судно

08 декабря 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Авиакомпания S7 опровергла сведения о возгорании в самолете, который утром 8 декабря вернулся в Толмачево. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"8 декабря рейс S7 2502 Новосибирск – Москва вернулся в аэропорт Толмачево по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна", – говорится в сообщении.

В S7 добавили, что посадка самолета прошла в штатном режиме, а "информация о возгорании двигателей, которая распространяется рядом телеграм-каналов и СМИ, не соответствует действительности".

Судно тем временем направили на техобслуживание, а пассажирам предоставили другой самолет с вылетом в 14:40. Часть из них также пересадили на доступные рейсы с более ранней отправкой.