S7 опровергла информацию о возгорании на вернувшемся в Новосибирск самолете
Пассажирам предоставили другое судно
08 декабря 2023, 15:31, ИА Амител
Авиакомпания S7 опровергла сведения о возгорании в самолете, который утром 8 декабря вернулся в Толмачево. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.
"8 декабря рейс S7 2502 Новосибирск – Москва вернулся в аэропорт Толмачево по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна", – говорится в сообщении.
В S7 добавили, что посадка самолета прошла в штатном режиме, а "информация о возгорании двигателей, которая распространяется рядом телеграм-каналов и СМИ, не соответствует действительности".
Судно тем временем направили на техобслуживание, а пассажирам предоставили другой самолет с вылетом в 14:40. Часть из них также пересадили на доступные рейсы с более ранней отправкой.
09:04:52 09-12-2023
квс очень умный человек,респект таким командирам.
13:55:33 09-12-2023
Ерунда,скоро воздушный океан над Российской империей заполонят авиалайнеры новые, отечественной постройки. А этот металлолом мы подарим бедной Африке.