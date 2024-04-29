Садоводческие маршруты не смогут запустить к 1 мая в Бийске
На них не нашли подрядчиков
29 апреля 2024, 20:30, ИА Амител
Пассажиры в автобусе / Фото: pxhere.com
В Бийске продолжают искать подрядчиков на садоводческие маршруты № 11 и 22. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Тендеры, проводимые ранее, не были разыграны. Ни один из подрядчиков на них не заявился.
Раньше муниципалитет предлагал все маршруты единым лотом, но теперь они разделены и выставлены на аукцион по отдельности. Так, за обслуживание маршрута № 11 город готов заплатить 606,8 тыс. рублей, а за маршрут № 22 – 854,5 тыс. рублей.
Эта сумма включает в себя перевозки в период садоводческого сезона, то есть с мая по сентябрь включительно.
Итоги очередного аукциона будут подведены после 6 мая.
23:29:58 29-04-2024
Позовите уж водителей из Кузбасса или Новосибирской области, там народ найдется. Не всем нравится возить ископаемые по карьерам. Если так повелось, что наши не хотят. У нас остались одни разносчики еды и супервайзеры. Уже надоело это читать.
08:21:32 30-04-2024
Можно подумать водители из Кузбасса захотят здесь работать за малую оплату
09:29:28 30-04-2024
А, никого не интересовало, "почему"?
10:08:06 30-04-2024
За это "замечательное" событие главу Бийска наградили медалью "За многолетний труд". Браво!
14:34:27 30-04-2024
Гость (10:08:06 30-04-2024) За это "замечательное" событие главу Бийска наградили медаль... Ну так это же не садоводы дали главе Бийска медаль. Труд - он такой. Садоводам и жителям не виден, а депутатам во все глаза.
11:26:32 01-05-2024
У самих Водил не хватает. Лучше уголь возить чем людей.