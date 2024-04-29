Садоводческие маршруты не смогут запустить к 1 мая в Бийске

На них не нашли подрядчиков

29 апреля 2024, 20:30, ИА Амител

Пассажиры в автобусе / Фото: pxhere.com

В Бийске продолжают искать подрядчиков на садоводческие маршруты № 11 и 22. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Тендеры, проводимые ранее, не были разыграны. Ни один из подрядчиков на них не заявился.

Раньше муниципалитет предлагал все маршруты единым лотом, но теперь они разделены и выставлены на аукцион по отдельности. Так, за обслуживание маршрута № 11 город готов заплатить 606,8 тыс. рублей, а за маршрут № 22 – 854,5 тыс. рублей.

Эта сумма включает в себя перевозки в период садоводческого сезона, то есть с мая по сентябрь включительно.

Итоги очередного аукциона будут подведены после 6 мая.