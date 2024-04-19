Садоводческие маршруты запустят в Барнауле с 20 апреля

В тот же день начнет ходить автобус до Михайловского кладбища

19 апреля 2024, 13:50, ИА Амител

Люди в автобусе / Фото: pxherr.com

В Барнауле с 20 апреля запустят садоводческие маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На работу будут выходить 23 автобуса по 14 сезонным направлениям: № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151.

Также в этот день начнет ходить рейс № 117э от остановки "Докучаево" до Новомихайловского кладбища.

Ознакомиться с полным расписанием садоводческих автобусов можно на официальном сайте мэрии Барнаула.