Садоводства в Алтайском крае могут стать частью городов или сел
Такой законопроект рассмотрят на февральской сессии депутаты АКЗС
19 февраля 2025, 12:50, ИА Амител
В феврале депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) рассмотрят в первом чтении законопроект, который позволит садоводческим товариществам (СНТ) присоединяться к существующим городам и селам или создавать новый населенный пункт в своих границах. Рассказываем, кто имеет на это право и когда можно будет присоединяться.
Нет законодательной базы
"Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) – садоводства, по-простому, вокруг Барнаула и районных центров разрослись до таких размеров, что хотят влиться в какой-либо населенный пункт. Дело в том, что сейчас жители СНТ не имеют прав на меры господдержки, какие имеют жители населенных пунктов. Людей заботит возможность льготной газификации и т. д.", – пояснил спикер регионального парламента Александр Романенко.
И уточнил, что на краевом уровне пока нет закона, который позволил бы садоводствам присоединяться к населенным пунктам. Правительство разработало законопроект, и депутаты рассмотрят его на ближайшей сессии.
Условия для присоединения СНТ к населенному пункту
Законопроект устанавливает четкие требования, которым должно соответствовать СНТ, чтобы стать частью населенного пункта.
Среди них:
- наличие общей границы с населенным пунктом;
- нет превышения площади СНТ размера города или села, к которому оно присоединяется;
- регистрация всех земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);
- наличие утвержденного проекта застройки территории или проекта межевания;
- соответствие присоединяемой территории нормам градостроительства, пожарной безопасности и санитарных требований;
- заселенность не менее 75% жилых домов;
- соответствие территории СНТ минимально допустимому уровню транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры;
- достаточность дохода местного бюджета для решения вопросов на присоединенной территории.
Кроме того, инициатива по включению СНТ в состав населенного пункта должна быть одобрена на общем собрании членов садоводства. В документе также уточнили, что к населенному пункту не будут присоединять отдельные земельные участки СНТ.
Условия образования нового населенного пункта
Для садоводств, не имеющих границы с городом или селом, предусмотрен альтернативный вариант – возможность образования нового населенного пункта. Для этого также необходимо выполнение ряда требований:
- регистрация всех земельных участков и строений в ЕГРН;
- наличие утвержденного проекта застройки и развития территории или проекта межевания;
- заселенность не менее 75% жилых домов;
- соответствие нормам градостроительства и параметрам технического состояния инженерных коммуникаций;
- наличие системы водоотведения и пожарной безопасности;
- достаточный уровень дохода местного бюджета для решения внутренних вопросов.
Новый законопроект позволит жителям СНТ получить доступ к мерам государственной поддержки и инфраструктурным возможностям населенных пунктов.
12:59:15 19-02-2025
картинка так себе под ЛЭП нельзя строить - незаконно
13:09:14 19-02-2025
Гость (12:59:15 19-02-2025) картинка так себе под ЛЭП нельзя строить - незаконно... это что... видели бы вы чего в Дивногрске под красноярском происходит...
мне больше участки с столбиками понравились - это типа кладбища частного, предполагаю
15:41:11 19-02-2025
Гость (12:59:15 19-02-2025) картинка так себе под ЛЭП нельзя строить - незаконно... А ещё среди скопления высоковольтных ЛЭП наблюдается башенный кран, отсутствие трёхметровых заборов из профлиста и где собственно садовые или огородные участки на этой идиллии?
15:52:21 19-02-2025
ДМВ (15:41:11 19-02-2025) А ещё среди скопления высоковольтных ЛЭП наблюдается башенны... Ну это крановщик на пару дней у дома припарковался))
16:27:53 19-02-2025
Гость (12:59:15 19-02-2025) картинка так себе под ЛЭП нельзя строить - незаконно... Доморощенный ИИ создал картину, а он не знает казуистику наших законов.
13:06:35 19-02-2025
Отвяжитесь от садоводов! Если раньше фамилию поменяли и ты продал сад. Сейчас кучу документов оформлять и бабло платить.
13:12:26 19-02-2025
Читаю условия присоединения и понимаю, что они не выполнимы для наших садоводств. Так зачем тратить зря время и рассматривать это на сессии АКЗС?
13:16:03 19-02-2025
Гость (13:12:26 19-02-2025) Читаю условия присоединения и понимаю, что они не выполнимы ... садовому обществу войти в земли нас.пункта и в ИЖС - чего особо сложного?
13:46:03 19-02-2025
Musik (13:16:03 19-02-2025) садовому обществу войти в земли нас.пункта и в ИЖС - чего ос...
Невыполнимы следующие условия:
-регистрация всех земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);
наличие утвержденного проекта застройки территории или проекта межевания;
-соответствие присоединяемой территории нормам градостроительства, пожарной безопасности и санитарных требований;
-заселенность не менее 75% жилых домов;
-соответствие территории СНТ минимально допустимому уровню транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры;
-достаточность дохода местного бюджета для решения вопросов на присоединенной территории.
16:13:39 19-02-2025
Гость (13:46:03 19-02-2025) Невыполнимы следующие условия:-регистрация всех ... 1. голодранцам не имеющих монеток даже на кадастр встать - на выход.
2. план застройки - решаемо.
3. заселенность - да, могут быть вопросы, но решаемо.
далее - аналогично.
просто надо понять - сколько ресурс реально стоит, и сколько надо вложить чтобы правильно оформить права. не тянете - идите лесом, есть всегда кто сможет с землей.
кстати, садоводство может оформить в уставе процедуру изъятия и продажи неиспользуемых участков на аукционе. бабульки - на нужды садоводства. это надо общяться а администрацией и прокураптурой. прецеденты есть.
16:51:11 19-02-2025
Musik (16:13:39 19-02-2025) 1. голодранцам не имеющих монеток даже на кадастр встать - н... 1. Чаще упорствуют не голодранцы, а вполне обеспеченные, но с пальцАми веером. И заставить их законом оформить участки в ЕГРН пока возможности нет.
2. План застройки - миллионы стоит.
3. Заселенность... А откуда жилые дома в СНТ? Это не дачные поселки. Если СНТ не уже на территории населенного пункта, а на сельхозземлях, то никаких жилых домов и быть не может. Потому как назначение любых построек только для обеспечения обработки земли.
И т.д. и т.п.
22:05:35 19-02-2025
Гость (16:51:11 19-02-2025) 1. Чаще упорствуют не голодранцы, а вполне обеспеченные, но ... О как - по сути мы с вами говорим одно,
Было бы желание и нормальные организованные люди.
Все решаемо.
16:53:56 19-02-2025
Гость (13:12:26 19-02-2025) Читаю условия присоединения и понимаю, что они не выполнимы ... Ясное дело, ведь дело то ведет Романенко. Там уже рука набита, захотите землю как многодетные получите список невыполнимых справочек-условий...
06:22:45 20-02-2025
Гость (13:12:26 19-02-2025) Читаю условия присоединения и понимаю, что они не выполнимы ... "нет превышения площади СНТ размера города или села, к которому оно присоединяется" по логике думцев СНТ может быть БОЛЬШЕ города???
13:37:22 19-02-2025
Враньё...Цель другая. Приписать садоводства к городам и брать налоги с земли и недвижимости по городской таксе. Когда наших законодателей заботили интересы населения?
13:40:28 19-02-2025
Садоводство на территории города это такое же бессмысленное использование земли как мусорный полигон или кладбище.
13:57:12 19-02-2025
Гость (13:40:28 19-02-2025) Садоводство на территории города это такое же бессмысленное ... Бессмысленное для кого?
15:28:48 19-02-2025
Гость (13:40:28 19-02-2025) Садоводство на территории города это такое же бессмысленное ... не совсем бессмысленное. Садоводов приравняют к частному сектору города. Ну и упрощается освоение территории крупными застройщиками многоэтажек. Зону на гор плане сделают под высотное строительство Д3 и все - ни продать ни купить только сдать застройщикам по указанным ценам
и второе. За все сараи и бани будут налоги драть и дом нельзя будет без проекта кучи документов и разрешения на строительство даже отремонтировать а не то что построить
11:51:02 14-03-2025
Гость (13:40:28 19-02-2025) Садоводство на территории города это такое же бессмысленное ... Садоводство не виновато, что частный застройщик, наплевав на все моральные и юридические нормы, всë больше и больше заграбастывает себе земельные участки для строительства высокоэтажных человейников.
13:54:19 19-02-2025
Недавно созданные садоводства создавались следующим образом-особо одаренный риэлтор оформлял большой земельный участок оптом-потом делил на участки и продавал физлицам.Стоимость максимальная.А вот теперь когда деньги выжаты и не выполнены условия по строительству дорог газификации эти СНТ надо куда то спихнуть ...Вот и вся проблема...
15:45:53 19-02-2025
вообще расформировать садоводства в черте города.
Дачи они вредны для здоровья, там садят печень, регулярно горят бани, лди спиваются в этих местах, а тачники в дачный сезон ставят колом транспортную сеть и общественные транспорт.
Вынести дачи за город. Пусть туда катаются, а нам в поселках и так хватает своих жителей, платящих на законных основаниях налоги и соответствующие пожарным и прочим безопасностям.
16:16:02 19-02-2025
Гость (15:45:53 19-02-2025) вообще расформировать садоводства в черте города.Дачи он... Согласна. Не понимаю удовольствия иметь дачу в городе, где выхлопные газы и шум. Прелесть дачи именно в тишине , свежем воздухе.
16:21:01 19-02-2025
Гость (16:16:02 19-02-2025) Согласна. Не понимаю удовольствия иметь дачу в городе, где в... а чё? выкупите у них участки - и всЁ.
16:35:22 19-02-2025
Musik (16:21:01 19-02-2025) а чё? выкупите у них участки - и всЁ.... да зачем они мне нужны. У меня прекрасная дача в 30 км от города. Тишина, покой, птички поют, свежий воздух. И никто с балкона соседней многоэтажки не пялится как я с бани иду
16:53:56 19-02-2025
Гость (15:45:53 19-02-2025) вообще расформировать садоводства в черте города.Дачи он... Дачу с садовым участком в СНТ путать не надо. Совершенно разные назначения и разрешенные условия использования. Разница как у легковушки и самолета.
18:57:25 19-02-2025
Признают частью города и земли переведут под строительство многоэтажек.