Садоводства в Алтайском крае могут стать частью городов или сел

Такой законопроект рассмотрят на февральской сессии депутаты АКЗС

19 февраля 2025, 12:50, ИА Амител

Населенный пункт / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

В феврале депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) рассмотрят в первом чтении законопроект, который позволит садоводческим товариществам (СНТ) присоединяться к существующим городам и селам или создавать новый населенный пункт в своих границах. Рассказываем, кто имеет на это право и когда можно будет присоединяться.

Нет законодательной базы

"Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) – садоводства, по-простому, вокруг Барнаула и районных центров разрослись до таких размеров, что хотят влиться в какой-либо населенный пункт. Дело в том, что сейчас жители СНТ не имеют прав на меры господдержки, какие имеют жители населенных пунктов. Людей заботит возможность льготной газификации и т. д.", – пояснил спикер регионального парламента Александр Романенко.

И уточнил, что на краевом уровне пока нет закона, который позволил бы садоводствам присоединяться к населенным пунктам. Правительство разработало законопроект, и депутаты рассмотрят его на ближайшей сессии.

Условия для присоединения СНТ к населенному пункту

Законопроект устанавливает четкие требования, которым должно соответствовать СНТ, чтобы стать частью населенного пункта.

Среди них:

наличие общей границы с населенным пунктом;

нет превышения площади СНТ размера города или села, к которому оно присоединяется;

регистрация всех земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН);

наличие утвержденного проекта застройки территории или проекта межевания;

соответствие присоединяемой территории нормам градостроительства, пожарной безопасности и санитарных требований;

заселенность не менее 75% жилых домов;

соответствие территории СНТ минимально допустимому уровню транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры;

достаточность дохода местного бюджета для решения вопросов на присоединенной территории.

Кроме того, инициатива по включению СНТ в состав населенного пункта должна быть одобрена на общем собрании членов садоводства. В документе также уточнили, что к населенному пункту не будут присоединять отдельные земельные участки СНТ.

Условия образования нового населенного пункта

Для садоводств, не имеющих границы с городом или селом, предусмотрен альтернативный вариант – возможность образования нового населенного пункта. Для этого также необходимо выполнение ряда требований:

регистрация всех земельных участков и строений в ЕГРН;

наличие утвержденного проекта застройки и развития территории или проекта межевания;

заселенность не менее 75% жилых домов;

соответствие нормам градостроительства и параметрам технического состояния инженерных коммуникаций;

наличие системы водоотведения и пожарной безопасности;

достаточный уровень дохода местного бюджета для решения внутренних вопросов.

Новый законопроект позволит жителям СНТ получить доступ к мерам государственной поддержки и инфраструктурным возможностям населенных пунктов.