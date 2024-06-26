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Садоводы в Яровом хотят отправить в отставку начальника СНТ

По словам людей, за последние годы ничего не изменилось

26 июня 2024, 12:17, ИА Амител

Недовольные садоводы в Яровом хотят убрать председателя СНТ после того как остались без воды. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам людей, в год они платят руководству около семи миллионов рублей. При этом в лучшую сторону ничего не меняется.

Трубы времен СССР лопнули, потому что их не продули на зиму, дорогу отсыпали сами. Без воды люди теряют урожай.

Дачники хотят отправить председателя в отставку и не собираются сдаваться. Готовы даже пойти в прокуратуру. 

Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

12:45:41 26-06-2024

А что там сложного? На внеочередном собрании переизбрали и все

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Мусик

12:56:49 26-06-2024

вообще без проблем - орг.препятствия можно собранию поорганизовывать, но это преодолимо.
обычно главный вопрос - кто эту шнягу сам, своими ручками, тянуть будет.

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Гость

15:49:51 26-06-2024

В Нашет СНТ Мичурина 2-3 года шла жесточайшая война за право правления. - сменилось наконец то, стало лучше.

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