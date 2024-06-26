Садоводы в Яровом хотят отправить в отставку начальника СНТ
По словам людей, за последние годы ничего не изменилось
26 июня 2024, 12:17, ИА Амител
Недовольные садоводы в Яровом хотят убрать председателя СНТ после того как остались без воды. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам людей, в год они платят руководству около семи миллионов рублей. При этом в лучшую сторону ничего не меняется.
Трубы времен СССР лопнули, потому что их не продули на зиму, дорогу отсыпали сами. Без воды люди теряют урожай.
Дачники хотят отправить председателя в отставку и не собираются сдаваться. Готовы даже пойти в прокуратуру.
12:45:41 26-06-2024
А что там сложного? На внеочередном собрании переизбрали и все
12:56:49 26-06-2024
вообще без проблем - орг.препятствия можно собранию поорганизовывать, но это преодолимо.
обычно главный вопрос - кто эту шнягу сам, своими ручками, тянуть будет.
15:49:51 26-06-2024
В Нашет СНТ Мичурина 2-3 года шла жесточайшая война за право правления. - сменилось наконец то, стало лучше.