Садоводы в Яровом хотят отправить в отставку начальника СНТ

По словам людей, за последние годы ничего не изменилось

26 июня 2024, 12:17, ИА Амител

Недовольные садоводы в Яровом хотят убрать председателя СНТ после того как остались без воды. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам людей, в год они платят руководству около семи миллионов рублей. При этом в лучшую сторону ничего не меняется.

Трубы времен СССР лопнули, потому что их не продули на зиму, дорогу отсыпали сами. Без воды люди теряют урожай.

Дачники хотят отправить председателя в отставку и не собираются сдаваться. Готовы даже пойти в прокуратуру.