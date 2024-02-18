Сальдо: с пленными солдатами ВСУ происходят сильные перемены

По словам губернатора Херсонской области, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше

18 февраля 2024, 09:39, ИА Амител

Российские войска / Фото: unsplash.com

С солдатами украинской армии, попавшими в плен, происходят сильные перемены, у них как будто пелена спадает с глаз, сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях", – цитирует его РИА Новости.По словам главы региона, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше.