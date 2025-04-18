"Сам бы стал летчиком". Депутат Госдумы посетил уникальную алтайскую школу-интернат

И подарил сертификат на приобретение цифровой техники

18 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Экскурсия в Алтайской летной школе / Фото: altai.spravedlivo.ru

В 2025 году Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова отпразднует 35-летние. Это учебное заведение, где школьники, помимо общеобразовательной программы, изучают основы авиации, проходят тренировки на авиатренажерах и активно занимаются спортом. О достижениях школы, успехах учеников и судьбах выпускников депутату Госдумы Александру Терентьеву рассказало руководство школы.

Атмосфера полета – с порога

Экскурсию для депутата провели директор Сергей Акопян и представитель Минобра Алтайского края Наталья Полосина. Уже с порога чувствовался особый дух учреждения, отметил парламентарий. Потолки в холле оформлены как взлетные полосы, в кабинетах – тематические панно, в коридорах – шахматы и фамилии великих. Особенно популярен у учеников зал с авиатренажерами, где в очках виртуальной реальности ребята учатся управлять воздушной техникой. Александр Терентьев не упустил шанса попробовать симулятор и отметил, что если бы такая техника была в его молодости, то, возможно, стал бы он летчиком.

Спорт, учеба и творчество – все на высоте

Два года назад в школе завершили капитальный ремонт, теперь она выдержана в едином авиационном стиле. Ученики бережно относятся к обновленному зданию, украшая коридоры и стены своими картинами. Физподготовке здесь уделяют большое внимание – ребята тренируются и в зале, и на свежем воздухе. Один из учеников, например, стал победителем соревнований со скакалкой – за 30 секунд он совершил 140 прыжков. Несмотря на спортивную занятость, многие учащиеся – отличники и хорошисты.

"Талантливые люди талантливы во всем", – отмечает директор.

В школе работает и собственный музей: в нем собраны летная форма, макеты вертолетов, награды, альбомы выпусков и даже музыкальные инструменты.

"Ваша школа оставила очень приятное впечатление. Видно, что здесь есть небезразличный хозяин и люди, которые поддерживают и внешний вид, и создают особую атмосферу. Благодарю за труд, время и силы, которые вы вкладываете в учебное заведение и в наших детей. Видно, что дети воспитанны и заинтересованы в получении специализированных знаний. Думаю, что и родители часто говорят вам спасибо", – обратился Александр Терентьев к коллективу учебного заведения.

Депутат вручил благодарственное письмо за вклад в подготовку молодых специалистов и патриотическое воспитание, а также сертификат на приобретение цифровой техники.