Самарский адвокат попал под суд, пообещав клиенту отправить его на СВО за 3 млн рублей

Юристу грозит срок за покушение на мошенничество в особо крупном размере

03 июля 2025, 21:21, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Суд Кировского района Самары начинает рассматривать уголовное дело адвоката Сергея Липкуся. Как сообщает "Волга.Ньюс", по версии следователей, он пообещал клиенту, что тот избавится от уголовного наказания путем отправки на спецоперации.

По версии следователей, Липкус заявил подзащитному о возможности освобождения от уголовного наказания посредством заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ. При этом решение вопроса требовало взятки правоохранителям в размере 3 млн рублей. Клиент согласился, но усомнился в законности действий и обратился к полиции.

В марте 2025 года юриста задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Источники издания утверждают, что сам клиент подозревался в мошенничестве со сбором денег за "демобилизацию".